Repülő Mercedes a román körforgalomban – másodperceken múlt a tömegszerencsétlenség!

A december 3-án készült felvétel olyan jelenetet mutat, mintha egy akciófilmből vágták volna ki: egy Mercedes vezetője kontroll nélkül érkezett a kereszteződéshez, majd a közlekedési videóban látható baleset során felrepült, átszáguldott két autó fölött, és egy út menti oszlopnak csapódott a romániai Nagyváradon. A hatóságok szerint a sofőr diabéteszes rosszullét miatt vesztette el az irányítást – írja a DailyMail.

A kamerafelvételen látható a román körforgalmi baleset legdrámaibb pillanata, amikor a Mercedes a sziget peremének csapódva a levegőbe emelkedik és autók fölött repül át. Fotó: YouTube/TechViralHub

A román körforgalmi baleset úgy indult, hogy az autós a körforgalmat rossz irányból közelítette meg, majd nagy sebességgel eltalálta a sziget peremét. Ez katapultálta a járművet a levegőbe, ahol átrepült egy busz mellett és két várakozó autó fölött. A jármű néhány méterre a benzinkúttól vágódott földbe — csak a szerencsén múlt, hogy nem történt robbanás.

Román körforgalmi baleset: a sofőr törésekkel került kórházba, jogosítványát bevonták

A sofőr a roncsba szorult, de élve került ki: több csonttöréssel szállították kórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy veszélyesen alacsony vércukorszint miatt ájult el vezetés közben. A rendőrség 90 napra bevonta a jogosítványát, és 1.600 lej (kb. 270 font, kb. 125.000 forint) bírságot szabott ki.

A hatóságok szerint ez az eset újabb példája annak, hogy a dashcam felvételek brutális balesetei egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra.

Alig egy hete került napvilágra egy másik drámai eset: Kolumbiában egy 17 tonnás teherautó fékhiba miatt rohant bele 12 járműbe, majd egy buszt is letaszított az útról. A felvételek szerint az autósoknak esélyük sem volt kitérni a megvadult monstrum elől, amely megállíthatatlanul tarolt végig.

