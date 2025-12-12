Hírlevél
Soha nem látott jelenséget észleltek a galaxisból érkezett 3I/ATLAS körül

1 órája
Az újonnan felfedezett 3I/ATLAS üstökös igazi kozmikus vándor, amely egy messzi csillagrendszerből érkezett, és a kutatók számára páratlan lehetőséget kínál a Naprendszeren túli objektumok vizsgálatára. A tudósok kíváncsiak voltak arra is, hogy ez az intersztelláris jövevény képes-e röntgen fényt kibocsátani, ugyanis az üstökösökre ez nem igazán jellemző.
röntgenatlas üstökösműholdvilágűr

Az XRISM japán műhold ezért 17 órán át követte a gyorsan mozgó égitestet, miközben a fedélzeti műszerek rendkívül óvatos pozícionálást igényeltek. Az előzetes eredmények szerint egy halvány, kiterjedt röntgen fénylés vehető ki az üstökös körül, amely akár 400 ezer kilométeres gázburkot is jelezhet számolt be róla az XRISM.

röntgen
Rejtélyes röntgen fény övezi a távoli vándort – a kutatók sem értik, mi történik.
Fotó: OpenAI DALL-E

A rejtélyes röntgen fény eredete

A kutatók szerint a jelenség oka az lehet, hogy a Napból áramló töltött részecskék ütköznek az üstökösből kiáramló gázokkal, és ez a kölcsönhatás hozza létre a különös fényt. A műszerek által rögzített spektrum többek között a szén, a nitrogén és az oxigén jelenlétére utal, ami megerősítheti a gázfelhő valódi fizikai eredetét. 

Mindez azért izgalmas, mert eddig egyetlen intersztelláris üstökösnél sem sikerült egyértelműen ilyen sugárzást kimutatni.

A megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a 3I/ATLAS sokkal aktívabb lehet, mint azt az érkezésekor gondolták. A pontos értelmezés azonban még időt igényel, mert a hasonló jelenségeket olykor a műszerek saját működése is utánozhatja. A kutatócsoport ezért további elemzéseket végez, hogy kizárhassák az esetleges műszeres hibákat. Ha a gyanú beigazolódik, ez lehet az első valódi bizonyíték arra, hogy az intersztelláris üstökösök is képesek erős kölcsönhatásba lépni a napszéllel. 

Amikor ez a gáz kölcsönhatásba lép a Napból áramló energikus töltéssel rendelkező részecskék áramával – a napszéllel –, egy töltéscsere-reakciónak nevezett folyamat játszódik le, amely jellegzetes röntgensugárzást hoz létre

 – írják a kutatók

A felfedezés híre már világszerte eljutott a csillagászokhoz, akik sorra tervezik az újabb megfigyeléseket, hogy még több titkot fedjenek fel erről a különleges látogatóról.

Közeledik a Földhöz az 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS különleges égi vándor, hiszen mindössze a harmadik olyan üstökös, amely bizonyítottan a csillagközi térből érkezett. Nevét az “ATLAS” keresőprogramról és a “3I” jelzésről kapta, amely idegen eredetét tükrözi. Hiperbolikus pályája miatt csak áthalad a Naprendszeren, majd visszatér a csillagok közötti végtelen térbe.

Más szokatlan jelenséget is megfigyeltek az üstökös körül

A 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum fényessége időről időre szabályosan változik, mintha „szívverést” produkálna, ami szokatlan jelenség üstökös esetében és még a mesterséges eredet lehetőségét is felveti egyes tudósok szerint. Ugyanakkor a legtöbb kutató továbbra is természetes eredetű, jégből és porból álló üstökösként értelmezi a pulzálást, és további megfigyelésekkel próbálják kideríteni, mi okozza a különös viselkedést.

 

