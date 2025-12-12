Soha nem látott jelenséget észleltek a galaxisból érkezett 3I/ATLAS körül

Az XRISM japán műhold ezért 17 órán át követte a gyorsan mozgó égitestet, miközben a fedélzeti műszerek rendkívül óvatos pozícionálást igényeltek. Az előzetes eredmények szerint egy halvány, kiterjedt röntgen fénylés vehető ki az üstökös körül, amely akár 400 ezer kilométeres gázburkot is jelezhet – számolt be róla az XRISM.

Rejtélyes röntgen fény övezi a távoli vándort – a kutatók sem értik, mi történik.

Fotó: OpenAI DALL-E

A rejtélyes röntgen fény eredete

A kutatók szerint a jelenség oka az lehet, hogy a Napból áramló töltött részecskék ütköznek az üstökösből kiáramló gázokkal, és ez a kölcsönhatás hozza létre a különös fényt. A műszerek által rögzített spektrum többek között a szén, a nitrogén és az oxigén jelenlétére utal, ami megerősítheti a gázfelhő valódi fizikai eredetét.

Mindez azért izgalmas, mert eddig egyetlen intersztelláris üstökösnél sem sikerült egyértelműen ilyen sugárzást kimutatni.

A megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a 3I/ATLAS sokkal aktívabb lehet, mint azt az érkezésekor gondolták. A pontos értelmezés azonban még időt igényel, mert a hasonló jelenségeket olykor a műszerek saját működése is utánozhatja. A kutatócsoport ezért további elemzéseket végez, hogy kizárhassák az esetleges műszeres hibákat. Ha a gyanú beigazolódik, ez lehet az első valódi bizonyíték arra, hogy az intersztelláris üstökösök is képesek erős kölcsönhatásba lépni a napszéllel.

Amikor ez a gáz kölcsönhatásba lép a Napból áramló energikus töltéssel rendelkező részecskék áramával – a napszéllel –, egy töltéscsere-reakciónak nevezett folyamat játszódik le, amely jellegzetes röntgensugárzást hoz létre

– írják a kutatók

A felfedezés híre már világszerte eljutott a csillagászokhoz, akik sorra tervezik az újabb megfigyeléseket, hogy még több titkot fedjenek fel erről a különleges látogatóról.

3I/ATLAS update: Interstellar comet emitting X-rays covering an area of 400,000 km

──────────────── 🔵

Japanese scientists have detected X-rays being released by 3I/ATLAS, the third interstellar visitor ever recorded in our solar system. Japan Aerospace… pic.twitter.com/t9ALudToQo — Science Joy (@InsideOurBodies) December 10, 2025

Közeledik a Földhöz az 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS különleges égi vándor, hiszen mindössze a harmadik olyan üstökös, amely bizonyítottan a csillagközi térből érkezett. Nevét az “ATLAS” keresőprogramról és a “3I” jelzésről kapta, amely idegen eredetét tükrözi. Hiperbolikus pályája miatt csak áthalad a Naprendszeren, majd visszatér a csillagok közötti végtelen térbe.