Soha nem látott jelenséget észleltek a galaxisból érkezett 3I/ATLAS körül

Az XRISM japán műhold ezért 17 órán át követte a gyorsan mozgó égitestet, miközben a fedélzeti műszerek rendkívül óvatos pozícionálást igényeltek. Az előzetes eredmények szerint egy halvány, kiterjedt röntgen fénylés vehető ki az üstökös körül, amely akár 400 ezer kilométeres gázburkot is jelezhet – számolt be róla az XRISM.
A rejtélyes röntgen fény eredete
A kutatók szerint a jelenség oka az lehet, hogy a Napból áramló töltött részecskék ütköznek az üstökösből kiáramló gázokkal, és ez a kölcsönhatás hozza létre a különös fényt. A műszerek által rögzített spektrum többek között a szén, a nitrogén és az oxigén jelenlétére utal, ami megerősítheti a gázfelhő valódi fizikai eredetét.
Mindez azért izgalmas, mert eddig egyetlen intersztelláris üstökösnél sem sikerült egyértelműen ilyen sugárzást kimutatni.
A megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a 3I/ATLAS sokkal aktívabb lehet, mint azt az érkezésekor gondolták. A pontos értelmezés azonban még időt igényel, mert a hasonló jelenségeket olykor a műszerek saját működése is utánozhatja. A kutatócsoport ezért további elemzéseket végez, hogy kizárhassák az esetleges műszeres hibákat. Ha a gyanú beigazolódik, ez lehet az első valódi bizonyíték arra, hogy az intersztelláris üstökösök is képesek erős kölcsönhatásba lépni a napszéllel.
Amikor ez a gáz kölcsönhatásba lép a Napból áramló energikus töltéssel rendelkező részecskék áramával – a napszéllel –, egy töltéscsere-reakciónak nevezett folyamat játszódik le, amely jellegzetes röntgensugárzást hoz létre
– írják a kutatók
A felfedezés híre már világszerte eljutott a csillagászokhoz, akik sorra tervezik az újabb megfigyeléseket, hogy még több titkot fedjenek fel erről a különleges látogatóról.
Közeledik a Földhöz az 3I/ATLAS
A 3I/ATLAS különleges égi vándor, hiszen mindössze a harmadik olyan üstökös, amely bizonyítottan a csillagközi térből érkezett. Nevét az “ATLAS” keresőprogramról és a “3I” jelzésről kapta, amely idegen eredetét tükrözi. Hiperbolikus pályája miatt csak áthalad a Naprendszeren, majd visszatér a csillagok közötti végtelen térbe.
Más szokatlan jelenséget is megfigyeltek az üstökös körül
A 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum fényessége időről időre szabályosan változik, mintha „szívverést” produkálna, ami szokatlan jelenség üstökös esetében és még a mesterséges eredet lehetőségét is felveti egyes tudósok szerint. Ugyanakkor a legtöbb kutató továbbra is természetes eredetű, jégből és porból álló üstökösként értelmezi a pulzálást, és további megfigyelésekkel próbálják kideríteni, mi okozza a különös viselkedést.