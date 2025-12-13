Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

rooibos tea

Jobb, mint a kávé – ezt az italt mindenkinek fogyasztania kellene

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy egyszerű ital újraírhatja a reggeli rutin szabályait. A rooibos tea nemcsak ízletes, hanem a szervezet számára is jótékony.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rooibos teaegészségkoffein

Ha eddig csak fekete vagy zöld teát ivott, ideje felfedezni a rooibos teát, a dél-afrikai gyógynövényből készült italt, amely finom, enyhén édeskés ízével és számos egészségügyi előnyével hódít. A rooibos tea koffeinmentes, így nyugodtan fogyasztható este is, ráadásul kíméli az emésztőrendszert – tájékoztat a Real Simple.

rooibos tea
A rooibos tea igazi egészségbomba – Fotó: Unsplash

Rooibos tea minden nap: ezért egészséges

Miért érdemes minden nap rooibos teát inni? A rooibos igazi antioxidáns-bomba: polifenoljai segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, amelyek sejtkárosodást okozhatnak, és hosszú távon csökkenthetik a krónikus betegségek kockázatát. 

Különösen a zöld rooibos tea hatása kiemelkedő, hiszen fermentálatlan formájában még több antioxidánst tartalmaz.

Emellett a rooibos tea számos egészségügyi előnyt kínál:

  • Koffeinmentes és emésztésbarát: Ideális azoknak, akik érzékenyek a koffeinre vagy esti teázásra vágynak. Irritábilis bél szindrómában szenvedőknek is kíméletes alternatíva, mert nem irritálja a gyomrot.
  • Gyulladáscsökkentő hatás: A tea polifenoljai segíthetnek mérsékelni a bélgyulladást, és támogathatják a bélfal védelmét.
  • Szív- és érrendszerbarát: Rendszeres fogyasztása csökkentheti a koleszterin- és trigliceridszintet, mérsékelheti a gyulladást, és javíthatja a lipidprofilt, így hozzájárulhat a szív egészségéhez.
  • Vércukorszint-szabályozás: Állatkísérletek szerint a rooibos polifenoljai segíthetnek a vércukorszint kontrollálásában, ami különösen fontos a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.

Hogyan fogyasszuk a rooibost?

Válasszunk laza leveleket, lehetőleg organikus termesztésből, majd áztassuk legalább 10 percig. Hisztaminérzékenység esetén inkább a zöld változatot részesítsük előnyben. A rendszeres fogyasztás nemcsak kellemes szokás, hanem valódi egészségmegőrző hatással is bír.

Kávé vagy tea?

Egy friss, nagyszabású kutatás szerint a hosszú élet titka nem az egyik vagy a másik italban rejlik, hanem egy nagyon is konkrét kombinációban. A tudósok ráadásul azt is kiszámolták, pontosan hány csészényi kávé és tea hozhatja a legjobb eredményt.

Zöld tea betegség ellen

A zöld teában található antioxidáns és a B3-vitamin egyik formája együttesen erőteljes hatást fejthetnek ki az Alzheimer-kór ellen. A vegyületek növelhetik az agy energiatermelését, ami segíthet a betegséggel összefüggő fehérjecsomók eltávolításában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!