A legkárosabb rossz szokások, amelyek tönkreteszik a testet

A mindennapi életünk tele van apró rutinokkal, amelyekről nem is sejtjük, milyen nagy hatással vannak az agyműködésünkre. A kutatások szerint bizonyos rossz szokások mérhetően rontják a koncentrációt, a memóriát és a döntéshozó képességet – írja a Focus.de.

Rossz szokások, amik rontják az agyműködést

A szakértők szerint nem az IQ a döntő, hanem az, mennyire tudunk hatékonyan gondolkodni, tanulni, problémát megoldani. Ez pedig sokkal inkább a mindennapi rutinokon múlik, mint hinnénk.

Öt rossz szokás, ami negatív hatással van az agyra

Ragaszkodás a régi gondolkodásmódhoz

Sokan elhiszik, hogy az intelligencia velünk született és nem változik. Ezt nevezik fix gondolkodásmódnak. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az „építő gondolkodásmód sokkal eredményesebb: aki úgy tekint az agyára, mint egy fejleszthető izomra, gyorsabban tanul és hatékonyabbá válik. A rugalmatlan gondolkodás tehát egy olyan rossz szokás, amely visszafogja a fejlődést.

Tartós alváshiány

Az alvás nem luxus, hanem az agy egyik legfontosabb karbantartója. Az agy alvás közben rendszerezi az emlékeket, feldolgozza az érzelmeket és regenerálódik. Már egyetlen álmatlan éjszaka is képes lassítani a reakcióidőt, hosszabb távon pedig romlik a figyelem, a memória és a döntéshozás. Az alváshiány így az egyik leggyakoribb, mégis alábecsült rossz szokás.

Rendszeres alkoholfogyasztás

A kutatások szerint nemcsak a nagy mennyiségű, hanem a mérsékelt alkoholfogyasztás is káros lehet az agy számára hosszú távon. A vérerek sérülhetnek, és nagyobb lehet a neurodegeneratív elváltozások – például Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék – megjelenésének esélye. Ez a rossz szokás lassan és alattomosan rontja a kognitív teljesítményt.

A rendszer hiánya

Ha valaki halogat, rendszertelenül dolgozik vagy nincsenek határidői, az agy folyamatos stressznek van kitéve. A kusza feladatkezelés gyengíti a koncentrációt és rombolja az úgynevezett végrehajtó funkciókat – vagyis azt, amivel tervezünk, döntünk és cselekszünk. A rendezetlenség tehát az egyik legártalmasabb rossz szokás, még ha nem is tűnik veszélyesnek.