A legkárosabb rossz szokások, amelyek tönkreteszik a testet

A mindennapi életünk tele van apró rutinokkal, amelyekről nem is sejtjük, milyen nagy hatással vannak az agyműködésünkre. A kutatások szerint bizonyos rossz szokások mérhetően rontják a koncentrációt, a memóriát és a döntéshozó képességet – írja a Focus.de.
A szakértők szerint nem az IQ a döntő, hanem az, mennyire tudunk hatékonyan gondolkodni, tanulni, problémát megoldani. Ez pedig sokkal inkább a mindennapi rutinokon múlik, mint hinnénk.
Öt rossz szokás, ami negatív hatással van az agyra
Ragaszkodás a régi gondolkodásmódhoz
Sokan elhiszik, hogy az intelligencia velünk született és nem változik. Ezt nevezik fix gondolkodásmódnak. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az „építő gondolkodásmód sokkal eredményesebb: aki úgy tekint az agyára, mint egy fejleszthető izomra, gyorsabban tanul és hatékonyabbá válik. A rugalmatlan gondolkodás tehát egy olyan rossz szokás, amely visszafogja a fejlődést.
Tartós alváshiány
Az alvás nem luxus, hanem az agy egyik legfontosabb karbantartója. Az agy alvás közben rendszerezi az emlékeket, feldolgozza az érzelmeket és regenerálódik. Már egyetlen álmatlan éjszaka is képes lassítani a reakcióidőt, hosszabb távon pedig romlik a figyelem, a memória és a döntéshozás. Az alváshiány így az egyik leggyakoribb, mégis alábecsült rossz szokás.
Rendszeres alkoholfogyasztás
A kutatások szerint nemcsak a nagy mennyiségű, hanem a mérsékelt alkoholfogyasztás is káros lehet az agy számára hosszú távon. A vérerek sérülhetnek, és nagyobb lehet a neurodegeneratív elváltozások – például Alzheimer-kórral összefüggő fehérjék – megjelenésének esélye. Ez a rossz szokás lassan és alattomosan rontja a kognitív teljesítményt.
A rendszer hiánya
Ha valaki halogat, rendszertelenül dolgozik vagy nincsenek határidői, az agy folyamatos stressznek van kitéve. A kusza feladatkezelés gyengíti a koncentrációt és rombolja az úgynevezett végrehajtó funkciókat – vagyis azt, amivel tervezünk, döntünk és cselekszünk. A rendezetlenség tehát az egyik legártalmasabb rossz szokás, még ha nem is tűnik veszélyesnek.
Negatív környezet
Az agyunk nagyon érzékeny a környezetünk hangulatára. A negatív, panaszkodó vagy feszültséget keltő emberek hatása olyan, mint a mentális gyorsétel: lassan rontja a hangulatot, a motivációt és ezáltal a gondolkodást is. A kutatások szerint a negatív érzelmek sokkal könnyebben terjednek, mint a pozitívak, ezért ez az egyik legkárosabb rossz szokás.
Egyszerű szokások a demencia kialakulásának csökkentésére
A tudomány ma már egyre határozottabban állítja, hogy az időskori szellemi hanyatlás nem elkerülhetetlen sors. A demencia kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha időben odafigyelünk néhány alapvető életmódbeli tényezőre.
Étkezési szokások, amivel számos betegséget megelőzhet
Az étkezési szokások nagyban befolyásolják az egészséget és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. A feldolgozott élelmiszerek, különösen az egyszerű szénhidrátokban gazdag termékek, hozzájárulnak az elhízás, a cukorbetegség és más súlyos betegségek kialakulásához.