400 évig senki sem látta: most elképesztő összeget fizettek egy festményért

Egy nem mindennapi műkincsvadászat eredményeként került elő az a ritka Rubens festmény, amelyet évszázadokon át rejtve őriztek egy francia magángyűjteményben. A mű Peter Paul Rubens pályájának csúcskorszakában készült, és Krisztus kereszthalálát ábrázolja olyan módon, amelyre a szakértők szerint nincs másik példa a festő életművében – írja a CBS.

A 400 évig lappangó Rubens festmény most először került nyilvánosság elé, és közel 1 milliárd forintért kelt el a Versailles-i árverésen. Fotó: Mohamed Badra / MTI/EPA

A festmény egy párizsi townhouse egyik helyiségében bukkant fel.

Elsőre csak egy ismeretlen Rubens-műhelyből származó alkotásnak hitték, így értéke mindössze 3 759 000 Ft körül mozgott, egészen addig, amíg a tudományos vizsgálatok be nem bizonyították valódi eredetét.

Az aukció vezetője, Jean-Pierre Osenat azonnal gyanút fogott, hogy többről lehet szó, és elindította a hitelesítési folyamatot.

A Rubens festmény hitelesítése új fejezetet nyitott a történetben

A hitelességet modern módszerekkel — köztük röntgenfelvételekkel és pigmentvizsgálattal — támasztották alá. A Rubensre jellemző kék és zöld bőrtónus-pigmentek jelenléte egyértelműen bizonyította, hogy maga a mester keze munkája. A hosszú kutatást Nils Büttner német művészettörténész vezette, aki kifejtette: Rubens gyakran festett keresztre feszítéseket, de csak egyszer ábrázolta Krisztust úgy, hogy „vér és víz” csorog a sebéből — ez a jelenet éppen ezen az alkotáson látható.

A vasárnapi Versailles-i árverésen végül nagyjából 980 millió forintért kelt el a festmény — ez a műkereskedelem egyik legváratlanabb idei fordulata. Az utóbbi hetekben több nagy értékű mű is gazdát cserélt: egy ismeretlen Renoir-festmény körülbelül 755 millió forintért, Frida Kahlo önarcképe mintegy 19,84 milliárd forintért, Gustav Klimt egyik alkotása pedig rekordot döntve nagyjából 85,79 milliárd forintért talált új otthonra.