400 évig senki sem látta: most elképesztő összeget fizettek egy festményért

Egy nem mindennapi műkincsvadászat eredményeként került elő az a ritka Rubens festmény, amelyet évszázadokon át rejtve őriztek egy francia magángyűjteményben. A mű Peter Paul Rubens pályájának csúcskorszakában készült, és Krisztus kereszthalálát ábrázolja olyan módon, amelyre a szakértők szerint nincs másik példa a festő életművében – írja a CBS.
A festmény egy párizsi townhouse egyik helyiségében bukkant fel.
Elsőre csak egy ismeretlen Rubens-műhelyből származó alkotásnak hitték, így értéke mindössze 3 759 000 Ft körül mozgott, egészen addig, amíg a tudományos vizsgálatok be nem bizonyították valódi eredetét.
Az aukció vezetője, Jean-Pierre Osenat azonnal gyanút fogott, hogy többről lehet szó, és elindította a hitelesítési folyamatot.
A Rubens festmény hitelesítése új fejezetet nyitott a történetben
A hitelességet modern módszerekkel — köztük röntgenfelvételekkel és pigmentvizsgálattal — támasztották alá. A Rubensre jellemző kék és zöld bőrtónus-pigmentek jelenléte egyértelműen bizonyította, hogy maga a mester keze munkája. A hosszú kutatást Nils Büttner német művészettörténész vezette, aki kifejtette: Rubens gyakran festett keresztre feszítéseket, de csak egyszer ábrázolta Krisztust úgy, hogy „vér és víz” csorog a sebéből — ez a jelenet éppen ezen az alkotáson látható.
A vasárnapi Versailles-i árverésen végül nagyjából 980 millió forintért kelt el a festmény — ez a műkereskedelem egyik legváratlanabb idei fordulata. Az utóbbi hetekben több nagy értékű mű is gazdát cserélt: egy ismeretlen Renoir-festmény körülbelül 755 millió forintért, Frida Kahlo önarcképe mintegy 19,84 milliárd forintért, Gustav Klimt egyik alkotása pedig rekordot döntve nagyjából 85,79 milliárd forintért talált új otthonra.
Miért ennyire különleges ez a Rubens festmény?
Az aukció háza szerint a mű már a 1600-as évek elején eltűnt a jegyzékekből. A mostani újra-felfedezés nemcsak művészettörténeti szenzáció, hanem tudományos mérföldkő is, mivel a pigmentrétegek mikroszkópos vizsgálata olyan árnyalatokat mutatott ki a Krisztus-testben, amelyek Rubens bőrmegjelenítési technikájára utalnak.
Még soha nem fizettek festményért ennyi pénzt Magyarországon
Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festménye a magyar aukciók történetének legmagasabb leütési árát elérve, 460 millió forintért kelt a Virág Judit Galéria téli aukcióján. Minden idők legsikeresebb magyar árverésén még egy életműrekord született: Kádár Béla Zene című alkotása 140 millió forintért cserélt gazdát - derül ki a galéria közleményéből.
Soha nem fizettek még ennyit modern festményért — Gustav Klimt csúcsot döntött
Rekordáron, 236,4 millió dollárért vásárolták meg az Elisabeth Lederer portréját a Sotheby’s keddi árverésén. A műtárgypiacot teljesen felrázta Gustav Klimt újabb történelmi rekordja.
A festmény mérete: kb. 107 × 74 cm, valószínűleg nem egyházi megrendelésre készült, hanem egy vagyonos magángyűjtő számára. A 19. században William Bouguereau francia festő tulajdonába került, majd több generáción át öröklődött, gyakorlatilag teljesen eltűnve a művészettörténészek szeme elől.