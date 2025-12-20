Rubint Réka megszólalt a Bondi Beach-i terrortámadásról

Hírlevél
Megrázta a világot a Sydneyben, a Bondi Beach közelében történt terrortámadás, amelynek során fegyveresek nyitottak tüzet a hanukát ünneplő tömegre. A tragédiának több halálos áldozata és számos sérültje van. Az eset kapcsán Rubint Réka is megszólalt közösségi oldalán, ahol egy videóban a biztonság fontosságáról beszélt.
Rubint Réka hangsúlyozta: anyaként számára kiemelten fontos, hogy gyermekeit biztonságban tudja – számolt be a Bors

Rubint Réka – Fotó: TV2
Rubint Réka szerint Európa és a világ számos pontján ma már nem egyértelmű a közbiztonság, míg Magyarországon az emberek nyugodtan járhatnak karácsonyi vásárokba vagy esti programokra is.

Háromgyermekes édesanyaként el tudom engedni a gyermekeimet bárhová Magyarországon. Nem kell félnem attól, hogy este hazajönnek, vagy hogy a legkisebb HÉV-vel közlekedik” 

– fogalmazott.

 A fitneszedző úgy véli, hazánk biztonsága kiemelkedő érték, amelyet meg kell becsülni.

Biztonságban lenni és biztonságban tudni a szeretteinket, ennél nincs fontosabb” 

– zárta gondolatait.

