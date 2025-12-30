Sajtimádók figyelem! Súlyos betegség ellen védhet ez a tejtermék

A sajt és más tejtermékek hatását régóta vizsgálják az egészség szempontjából, főként a szív- és érrendszeri betegségek kapcsán. Az utóbbi években azonban egyre több figyelem irányul arra is, hogy ezek az élelmiszerek miként befolyásolhatják a demencia, az Alzheimer-kór és a kognitív hanyatlás kockázatát, különösen idősebb korban - tájékoztat a Sciencealert.

A sajt nem csodaszer, de helye lehet a kiegyensúlyozott étrendben

Fotó: Unsplash

Valóban csökkenti a demencia kockázatát a sajt?

Egyes hosszú távú megfigyeléses vizsgálatok szerint a rendszeres, mérsékelt sajtfogyasztás együtt járt az alacsonyabb demenciakockázattal. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem ok-okozati bizonyíték, inkább életmódbeli mintázatokra utal.

Milyen hatással van a sajt az Alzheimer-kór kockázatára?

Az eredmények alapján az Alzheimer-kór kockázata elsősorban azoknál csökkent, akiknél nem volt ismert genetikai hajlam. A genetikai kockázattal élőknél a sajtfogyasztás nem mutatott védő hatást.

Egészséges-e a teljes zsírtartalmú sajt az agy számára?

A teljes zsírtartalmú sajt olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek fontosak az idegrendszer működéséhez, például B12-vitamint, K2-vitamint és cinket. Ugyanakkor önmagában nem tekinthető „agyvédő” élelmiszernek.

Leginkább azoknál figyeltek meg kedvező összefüggést, akik egyébként is egészségtudatos életmódot folytattak, kiegyensúlyozott étrendet követtek, és kevesebb szív-érrendszeri kockázati tényezővel éltek.

Mennyit szabad enni sajtból, ha az egészség a cél?

A szakértők szerint a mértékletesség kulcsfontosságú. Kis mennyiség, változatos étrend részeként illeszthető be, de nagy adagok rendszeres fogyasztása nem indokolt egészségügyi előnyök reményében.

A gyermekkori demencia valós jelenség – ezek a legfontosabb tudnivalók

A demenciát legtöbben az időskorral azonosítják, pedig létezik olyan ritka kórkép, amely már kisgyermekeknél is súlyos szellemi leépülést okoz. A Sanfilippo-szindróma alattomos módon, kezdetben szinte észrevétlenül jelenik meg, majd fokozatosan fosztja meg a gyerekeket megszerzett képességeiktől.

Nem csak hely, egy érzés: ezért mondják a demens betegek, hogy „haza akarok menni”

Sokan megrendülnek, amikor egy hozzátartozójuk először mondja ki: „Haza akarok menni.” A mondat mögött gyakran mélyebb érzelmi üzenet húzódik meg, amelyet a demencia állapota tesz különösen nehezen értelmezhetővé. Egy brit pszichológus most részletesen elmagyarázza, mit él át ilyenkor a beteg, és hogyan segíthetünk neki.