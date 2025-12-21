Ma 77 éves Samuel L. Jackson, Hollywood egyik legkarakteresebb színésze

Samuel L. Jackson 1948-ban született Washingtonban, de Tennessee államban nőtt fel. Gyermekkorában dadogással küzdött, amit később épp a színészet segített leküzdeni. Tanulmányait eredetileg tengerbiológia szakon kezdte a Morehouse College-ban, ám hamar kiderült, hogy valódi szenvedélye a színház – írják a színész angol nyelvű Wikipedia-oldalán.

Samuel L. Jackson

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Samuel L. Jackson színházban kezdte, majd jött az áttörés

A hatvanas évek végén aktívan részt vett a polgárjogi mozgalmakban is, ami erősen formálta világlátását és későbbi közéleti megszólalásait. Pályáját színházban kezdte, majd hosszú évekig kisebb filmszerepekben tűnt fel, míg végül a kilencvenes években megérkezett a nagy áttörés. Karrierjének egyik legfontosabb fordulópontja Quentin Tarantino rendezővel való együttműködése volt.

A Ponyvaregény (1994) Jules Winnfieldjeként nyújtott alakítása filmtörténeti jelentőségű lett, és Oscar-jelölést is hozott számára.

Később olyan Tarantino-filmekben is feltűnt, mint a Jackie Brown, a Django elszabadul vagy az Aljas nyolcas.

Samuel L. Jackson legendás alakítása a Jackie Brown című Tarantino-filmben

Fotó: MIRAMAX FILMS / Collection ChristopheL via AFP

Mintaházasságban él feleségével

Samuel L. Jackson a blockbuster-filmek világában is megkerülhetetlen figura. A Star Wars előzménytrilógiájában Mace Windu jedimestert alakította, míg a Marvel-univerzumban Nick Fury szerepében vált ikonikus karakterré. Filmjei összesített bevétele meghaladja a több milliárd dollárt, ezzel a világ egyik legsikeresebb színésze.

Pályafutása során több mint 150 mozifilmben szerepelt, a művészfilmtől az akciófilmen át a vígjátékig. Egyedi hangja miatt gyakran szinkronizál is, legismertebb ilyen szerepe a Hihetetlen család Frozone-ja. Jackson a mai napig aktív, évente több produkcióban is feltűnik.

Magánéletében több mint négy évtizede él házasságban feleségével, LaTanya Richardson színésznővel, akivel közösen számos társadalmi és kulturális ügyet is támogatnak. Kapcsolatuk ritka stabilitást jelent Hollywood világában. Egy lányuk született, Zoe Jackson.

Samuel L. Jackson és felesége, LaTanya Richardson

Fotó: FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Oscar-díjjal ismerték el Samuel L. Jackson páratlan hollywoodi karrierjét

A színész nyíltan vállalja politikai és társadalmi véleményét, gyakran felszólal rasszizmus, társadalmi egyenlőtlenség és igazságtalanság ellen. Ez sokszor megosztóvá teszi, de sosem rejtette véka alá meggyőződését.