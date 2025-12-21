Ma 77 éves Samuel L. Jackson, Hollywood egyik legkarakteresebb színésze

Samuel L. Jackson 1948-ban született Washingtonban, de Tennessee államban nőtt fel. Gyermekkorában dadogással küzdött, amit később épp a színészet segített leküzdeni. Tanulmányait eredetileg tengerbiológia szakon kezdte a Morehouse College-ban, ám hamar kiderült, hogy valódi szenvedélye a színház – írják a színész angol nyelvű Wikipedia-oldalán.
Samuel L. Jackson színházban kezdte, majd jött az áttörés
A hatvanas évek végén aktívan részt vett a polgárjogi mozgalmakban is, ami erősen formálta világlátását és későbbi közéleti megszólalásait. Pályáját színházban kezdte, majd hosszú évekig kisebb filmszerepekben tűnt fel, míg végül a kilencvenes években megérkezett a nagy áttörés. Karrierjének egyik legfontosabb fordulópontja Quentin Tarantino rendezővel való együttműködése volt.
A Ponyvaregény (1994) Jules Winnfieldjeként nyújtott alakítása filmtörténeti jelentőségű lett, és Oscar-jelölést is hozott számára.
Később olyan Tarantino-filmekben is feltűnt, mint a Jackie Brown, a Django elszabadul vagy az Aljas nyolcas.
Mintaházasságban él feleségével
Samuel L. Jackson a blockbuster-filmek világában is megkerülhetetlen figura. A Star Wars előzménytrilógiájában Mace Windu jedimestert alakította, míg a Marvel-univerzumban Nick Fury szerepében vált ikonikus karakterré. Filmjei összesített bevétele meghaladja a több milliárd dollárt, ezzel a világ egyik legsikeresebb színésze.
Pályafutása során több mint 150 mozifilmben szerepelt, a művészfilmtől az akciófilmen át a vígjátékig. Egyedi hangja miatt gyakran szinkronizál is, legismertebb ilyen szerepe a Hihetetlen család Frozone-ja. Jackson a mai napig aktív, évente több produkcióban is feltűnik.
Magánéletében több mint négy évtizede él házasságban feleségével, LaTanya Richardson színésznővel, akivel közösen számos társadalmi és kulturális ügyet is támogatnak. Kapcsolatuk ritka stabilitást jelent Hollywood világában. Egy lányuk született, Zoe Jackson.
Oscar-díjjal ismerték el Samuel L. Jackson páratlan hollywoodi karrierjét
A színész nyíltan vállalja politikai és társadalmi véleményét, gyakran felszólal rasszizmus, társadalmi egyenlőtlenség és igazságtalanság ellen. Ez sokszor megosztóvá teszi, de sosem rejtette véka alá meggyőződését.
2022-ben az Amerikai Filmakadémia életmű-Oscarral ismerte el páratlan pályafutását, amely nemcsak a filmjei számáról, hanem azok hatásáról is szól.
Azért állok ma itt, mert rengetegen álltak előttem, mellettem és mögöttem. Azért, mert voltak emberek, akik hittek bennem akkor is, amikor én magam sem voltam biztos benne. A feleségem, LaTanya, a családom, a barátaim és azok a rendezők, akik meglátták bennem azt, amit én sokáig nem tudtam meglátni. Ez a díj nem csak rólam szól, hanem minden egyes emberről, aki segített eljutni idáig. Hálás vagyok, hogy láttak, meghallottak, és teret adtak annak, aki vagyok”
– mondta Samuel L. Jackson, miután átvette az életmű-Oscart.
Samuel L. Jackson nemcsak színész, hanem popkulturális ikon is, aki 76 évesen is ugyanazzal az energiával és karizmával uralja a vásznat, mint karrierje kezdetén.
Születésnapja kiváló alkalom arra, hogy felidézzük: kevés olyan színész van Hollywoodban, aki ennyire maradandó nyomot hagyott volna maga után.
Hat érdekes tény Samuel L. Jacksonról
Korábban összeszedtünk 6 érdekességet Samuel L. Jacksonnal kapcsolatban. Vannak köztük olyanok, amiket még talán rajongói sem tudnak róla.
Pornóbotrányba keveredett
Három éve sokan támadták Samuel L. Jacksont, amikor kiderült, hogy pornófilmeket néz, ráadásul szórja a pornóval kapcsolatos lájkokat a közösségi médiában.