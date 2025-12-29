A gyermekkori demencia valós jelenség – ezek a legfontosabb tudnivalók

A Sanfilippo-szindróma egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely az anyagcsere működésének zavara miatt súlyos idegrendszeri károsodáshoz vezet. A szakirodalomban MPS III néven is ismert kórkép a gyermekkori demencia egyik legtragikusabb formája, mivel a tünetek kezdetben enyhék, később azonban gyors és visszafordíthatatlan romláshoz vezetnek - tájékoztat a Fit Book.
Mi a Sanfilippo-szindróma és hogyan alakul ki?
A Sanfilippo-szindróma a mucopolysaccharidosisok csoportjába tartozó anyagcsere-betegség. Lényege, hogy a szervezetből hiányzik egy olyan enzim, amely a hosszú láncú cukormolekulák lebontásáért felel. Ennek következtében ezek az anyagok felhalmozódnak a sejtekben, különösen az agyban, és fokozatos károsodást okoznak.
Hogyan okoz demenciát a Sanfilippo-szindróma gyermekkorban?
A felhalmozódó anyagcsere-termékek elsősorban az idegsejteket károsítják. Ez az idegrendszer folyamatos leépüléséhez vezet, ami a kognitív funkciók elvesztését okozza. A folyamat hasonló az időskori demenciához, ám gyermekkorban zajlik le, ezért nevezik gyermekkori demenciának.
Milyen tünetei vannak a Sanfilippo-szindrómának?
A betegség kezdetben nehezen felismerhető. A leggyakoribb tünetek:
- fejlődési lemaradás az azonos korú gyermekekhez képest,
- hiperaktivitás, nyugtalanság,
- viselkedési zavarok, agresszió,
- alvásproblémák.
Később a gyermekek elveszítik beszédkészségüket, mozgásképességüket, és súlyos neurológiai tünetek alakulnak ki.
Meddig élnek a Sanfilippo-szindrómás gyermekek?
A jelenlegi orvosi ismeretek szerint az érintett gyermekek várható élettartama általában 10–20 év. A betegség progresszív lefolyása miatt a legtöbben nem érik meg a felnőttkort.
Örökölhető-e a Sanfilippo-szindróma?
A Sanfilippo-szindróma recesszíven öröklődő genetikai betegség. Ez azt jelenti, hogy mindkét szülő hordozza a hibás gént, miközben maguk egészségesek. Két hordozó szülő esetén 25 százalék az esély arra, hogy a gyermek beteg lesz.
Van-e kezelés a Sanfilippo-szindrómára?
Jelenleg nincs gyógyító kezelés. A terápia elsősorban a tünetek enyhítésére korlátozódik, például gyógyszeres kezeléssel és mozgásterápiával. Kutatások folynak enzimterápiák és génterápiák irányába, ám ezek egyelőre kísérleti fázisban vannak.
