Iszonyatos baleset, népszerű síközpontban halt meg egy kisfiú

Egy ötéves kisfiú vesztette életét, miután súlyos baleset érte egy hokkaidói síközpontban a mozgójárdán. A síbalesetben a kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét – írja a BBC.

Tragikus síbaleset történt Japánban (A kép illusztráció.)

A rendőrség közlése szerint a kisfiú éppen le akart lépni a mozgójárdáról, amikor elesett, és jobb karja beszorult a szerkezetbe. Bár a berendezést biztonsági érzékelővel látták el, amelynek meg kellett volna állítania a gépet, az nem működött. A mozgójárda csak akkor állt le, amikor az édesanya megnyomta a vészleállító gombot.

A kiérkező tűzoltóknak 40 perc elteltével sikerült kiszabadítaniuk a gyermeket, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

A síközpont közlése szerint a mozgójárda biztonsági rendszere a baleset előtt megfelelően működött. A rendőrség vizsgálja, történt-e szakmai mulasztás a berendezés gyártása vagy karbantartása során.

Szerencsétlen síbaleset történt Montenegróban

Tragikus baleset történt Montenegróban: életét vesztette egy 34 éves német turista, miután egy sífelvonó széke váratlanul visszacsúszott a kötélen, majd nagy erővel nekiütközött a mögötte haladónak. A férfi a zuhanás következtében a helyszínen meghalt. A sífelvonós baleset oka nem ismert.

Tragikus síbaleset történt egy francia síparadicsomban

Az év elején egy 65 éves brit nő meghalt, miután elvesztette az irányítást sílécei felett, és egy másik brit síelőnek ütközött a Les Arcs síparadicsom egyik meredek, fekete pályáján.