Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Meghalt Chris Rea

Tragédia

Családja szeme láttára halt meg a háromgyermekes apa az M1-esen

sífelvonó

Ennél szerencsétlenebb halálos baleset ritkán történik sípályán

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus baleset történt Montenegróban: életét vesztette egy 34 éves német turista, miután egy sífelvonó széke váratlanul visszacsúszott a kötélen, majd nagy erővel nekiütközött a mögötte haladónak. A férfi a zuhanás következtében a helyszínen meghalt. A sífelvonós baleset oka nem ismert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sífelvonóMontenegróhalálos baleset

A sífelvonós baleset Savin Kuk síközpontban, Žabljak közelében történt. Az incidens során a dupla ülés mintegy 70 métert csúszott vissza, mielőtt az ütközés bekövetkezett. A férfi 30 éves felesége a meghibásodott széken rekedt, órákig nem tudták lementeni, miközben végignézte a tragédiát. Ő is megsérült – számolt be a The Sun.

A sífelvonós balesetet egy elszabadult széke okozta (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A sífelvonós balesetet egy elszabadult széke okozta (illusztráció) 
Fotó: Unsplash

A sífelvonós baleset kérdéseket vet fel

A baleset után több turista is órákra a levegőben lévő székekben rekedt. A sífelvonót azonnal lezárták, a hatóságok teljes körű műszaki vizsgálatot indítottak. A pontos ok egyelőre nem ismert.

A térség polgármestere hangsúlyozta: a turizmusból élő régió számára kiemelten fontos a vendégek biztonsága, ezért felelősöket keresnek. A sílift a beszámolók szerint másnap újra üzemelt.

Az eset újra ráirányítja a figyelmet a sífelvonók biztonságára, hiszen az elmúlt hónapokban több országban is súlyos, akár halálos balesetek történtek hasonló körülmények között.

Tragikus síbaleset történt egy francia síparadicsomban

Még januárban történt, hogy egy 65 éves brit nő meghalt, miután elvesztette az irányítást sílécei felett, és egy másik brit síelőnek ütközött a Les Arcs síparadicsom egyik meredek, fekete pályáján.

Hidat húzna a Kotori-öböl fölé Montenegró

Hidat építene a Kotori-öböl fölé Montenegró, ezzel egy öt évtizedes elképzelés valósulna meg az Adria-parti országban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!