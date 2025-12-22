Ennél szerencsétlenebb halálos baleset ritkán történik sípályán

A sífelvonós baleset Savin Kuk síközpontban, Žabljak közelében történt. Az incidens során a dupla ülés mintegy 70 métert csúszott vissza, mielőtt az ütközés bekövetkezett. A férfi 30 éves felesége a meghibásodott széken rekedt, órákig nem tudták lementeni, miközben végignézte a tragédiát. Ő is megsérült – számolt be a The Sun.

A sífelvonós balesetet egy elszabadult széke okozta (illusztráció)

A sífelvonós baleset kérdéseket vet fel

A baleset után több turista is órákra a levegőben lévő székekben rekedt. A sífelvonót azonnal lezárták, a hatóságok teljes körű műszaki vizsgálatot indítottak. A pontos ok egyelőre nem ismert.

A térség polgármestere hangsúlyozta: a turizmusból élő régió számára kiemelten fontos a vendégek biztonsága, ezért felelősöket keresnek. A sílift a beszámolók szerint másnap újra üzemelt.

Az eset újra ráirányítja a figyelmet a sífelvonók biztonságára, hiszen az elmúlt hónapokban több országban is súlyos, akár halálos balesetek történtek hasonló körülmények között.

