értelmi fogyatékos

Elképesztő, hova zárták be az értelmi fogyatékos nőt

Megrázó eset történt a texasi Ansonban. Egy 22 éves, mentálisan sérült nőt találtak bezárva egy kutyakennelbe a csendes amerikai kisvárosban, miután egy szomszéd kétségbeesett sikolyokat hallott a kertből. A gondozót, a 60 éves Kandice „Candy” Thompsont letartóztatták, és több súlyos bűncselekménnyel vádolják.
A texasi Anson egyik csendes utcájában november végén egy helyi lakos rémisztő sikolyokat hallott a szomszédos udvar felől.

sikoly
A kennelbe zárt nő sikolyára figyelt fel a szomszéd
Fotó: MW archív

A férfi, Justin Anderson azonnal odasietett, és telefonjával videóra is vette, amit látott: egy fiatal nő, láthatóan sokkos állapotban, könyörgött, hogy engedjék ki és hadd mehessen ki a mosdóba. 

A nőt egy kutyakennelbe zárva találta a döbbent férfi, ponyvával letakarva, a hidegben. A kiérkező rendőrök megerősítették, hogy a 22 éves, szellemi és fizikai fogyatékossággal élő nőt valóban a hátsó udvarban tartották bezárva. 

Gondozóját, Kandice „Candy” Thompsont a helyszínen őrizetbe vették. A nő ellen súlyos emberrablás, fogyatékos személy sérelmére elkövetett testi sértés, tiltott elzárás és jogtalan fogva tartás miatt emeltek vádat – írja a NY Post.

Rémisztő volt az a sikoly

A hatóságok több tanút is kihallgattak, és átvizsgálták az ingatlant, majd a begyűjtött bizonyítékok alapján további vádakkal egészítették ki az ügyet. A sértettet azonnal elvitték az otthonból, és a családja vette gondozásba, miközben az állami védelmi szolgálat felügyeli a helyzetét. 

A környékbeliek számára különösen megdöbbentő volt, hogy Thompson és néhai férje évtizedeken át nevelőszülőként dolgozott, és állítólag több mint ötven gyermeket fogadott be az évek során. 

A szomszédok szerint a történtek árnyékot vetnek arra a közösségre, amely gondoskodásra és segítségnyújtásra épülne.

„Rémisztő volt az a sikoly. Nem értem, hogyan történhetett meg ilyesmi valakivel, akinek éppen védenie kellett volna a rábízott embereket” – mondta egyikük a helyi sajtónak. A rendőrség szigorú eljárást ígér, hangsúlyozva: a legvédtelenebbek elleni erőszakot semmilyen körülmények között nem tűrik el. Az ügy jelenleg is folyamatban van, Thompson pedig előzetes letartóztatásban várja a további jogi lépéseket.

