Élő adásban támadt a sirály a korábbi új-zélandi szépségkirálynőre

A riporternő épp egy divattal kapcsolatos anyagot vett fel, amikor a sirály váratlanul rátámadt. A Facebookra is feltöltött videón jól látszik, ahogy a madár egyszerűen beleszáll a nő arcába, mintha csak célzottan tette volna, számolt be az esetről a Fox.

Úgy tűnt, mintha a sirály előre megfontolt szándékból támadt volna rá a riporternőre (illusztráció) – Fotó: pexels.com

Csak próbálod végezni a munkádat, de a természetnek más tervei vannak

– írta Tyson a videóhoz.

Véres sebet ejtett a riporteren a sirály

A helyszínen lévők azonnal segítséget hívtak, Tyson pedig egy közeli irodaházban kapott ellátást. A sirály látszólag sértetlenül továbbrepült, míg a riporternőnek felhasadt a szemhéja, amiből ömlött a vér. A sérülés ellenére a fiatal hölgy elképesztő profizmusról tett tanúbizonyságot: rövid ellátás után visszament dolgozni.

Nem kellett volna folytatnom, de nem voltam elégedett az első felvételekkel

– mondta a Today Show-ban.

„Úgy éreztem, mintha egy párna csapódott volna az arcomba”

Tyson szerint óriási sokk volt a becsapódás:

A szövegemet gyakoroltam, amikor hirtelen valami teljes erővel arcon ütött. Mintha egy óriási párna csapódott volna a képembe. Egy pillanattal később már véreztem is.

A riporternő azt mondja, már jól van, csak egy „apró, de emlékezetes” heg marad az arcán az eset után – és persze egy történet, amit valószínűleg egész életében mesélni fog.

