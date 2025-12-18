Sokkoló videó terjed: teve rúgott meg egy nőt a karácsonyi ünnepségen

Egy sokkoló videó terjed az interneten, amelyen egy teve arcon rúg egy nőt egy templomban tartott karácsonyi ünnepségen. A felvétel egy texasi rendezvényen készült, és hatalmas riadalmat keltett a jelenlévők körében.

Sokkoló videón, ahogy egy teve arcon rúg egy nőt a templomban (illusztráció) Fotó: Frans van Heerden/Pexels

Sokkoló videó terjed a világhálón

A videón jól kivehető, hogy a teve hirtelen mozdulattal megrúgta a nőt, majd a következő állat bevonulásakor a nézőtéren többen riadtan hátrálnak az állat közeléből. A karácsonyi ünnepség hangulata pillanatok alatt feszültté vált. A sokkoló felvétel gyorsan vírusvideóvá vált, és rövid idő alatt széles körben elterjedt a közösségi médiában.

A templomban történt eset sokakat megdöbbentett, a videó pedig továbbra is nagy figyelmet kap.

Az esetről a New York Post cikke alapján számoltunk be.

Vizet adott egy férfi a gepárdoknak, óriási baj lett belőle

Egy indiai férfi vízzel kínált egy gepárdcsaládot – látható egy az interneten nemrég felkapott videón. Váratlan, ami ezután következett.

Késsel hadakozott a rák a szakács ellen

Fergeteges videó az internet régmúltjából. Egy brazil étteremben egy rák komoly küzdelmet folytat az őt megfőzni kívánó szakáccsal. Videón, ahogy hősiesen küzd az életéért az állat.