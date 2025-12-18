Hírlevél
Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

Sokkoló videó terjed: teve rúgott meg egy nőt a karácsonyi ünnepségen

Mi történt, és mi ez az újabb brutális eset? Ezúttal egy teve rúgott arcon egy nőt, egy templomban tartott karácsonyi műsor keretében. A sokkoló videó azóta bejárta az internet legmélyebb bugyrait is.
Egy sokkoló videó terjed az interneten, amelyen egy teve arcon rúg egy nőt egy templomban tartott karácsonyi ünnepségen. A felvétel egy texasi rendezvényen készült, és hatalmas riadalmat keltett a jelenlévők körében.

Sokkoló videón, ahogy egy teve arcon rúg egy nőt a templomban
Sokkoló videón, ahogy egy teve arcon rúg egy nőt a templomban (illusztráció) Fotó: Frans van Heerden/Pexels

Sokkoló videó terjed a világhálón

A videón jól kivehető, hogy a teve hirtelen mozdulattal megrúgta a nőt, majd a következő állat bevonulásakor a nézőtéren többen riadtan hátrálnak az állat közeléből. A karácsonyi ünnepség hangulata pillanatok alatt feszültté vált. A sokkoló felvétel gyorsan vírusvideóvá vált, és rövid idő alatt széles körben elterjedt a közösségi médiában. 

A templomban történt eset sokakat megdöbbentett, a videó pedig továbbra is nagy figyelmet kap.

Az esetről a New York Post cikke alapján számoltunk be.

