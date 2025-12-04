Ezért baj a sörhas: ijesztő eredményt mutat az MRI-vizsgálat

A legújabb német vizsgálat szerint a sörhas sokkal komolyabb egészségügyi kockázatot jelent, mint azt a legtöbben gondolják. A kutatás alapján az a típusú zsír, amely a has tájékára rakódik — különösen a szervek közé épülő zsigeri zsírréteg — már akkor is kimutatható szívszerkezeti károsodást okoz, ha az érintett férfiak egyébként nem számítanak túlsúlyosnak – írja a New York Post.
Sörhas és szívkárosodás: miért veszélyesebb a derék körüli zsír, mint a teljes testsúly?
A kutatók arra próbáltak választ találni, hogy a derék körül felhalmozódó zsírréteg veszélyesebb-e a szívre, mint az általános testzsír. A szakértők szerint a jellegzetes sörhas — amelyet a magas derék-csípő arány mutat — már a korai szakaszban elindíthat olyan kóros szívizom-átalakulást, amely később szívelégtelenséghez vagy más súlyos szívproblémákhoz vezethet.
A kutatás 2 244 darab, 46–78 év közötti résztvevő szívéről készült nagy felbontású MRI-felvételeket elemzett.
A szakemberek nemcsak a BMI-t vizsgálták, hanem részletes egészségügyi adatokat is gyűjtöttek: vérnyomást, koleszterinszintet, dohányzási szokásokat és cukorbetegségi előzményeket.
A vizsgálat eredménye szerint a sörhassal rendelkező férfiaknál vastagabb szívizom és kisebb kamratérfogat volt megfigyelhető. Ez egy olyan állapot, amelyben a szív izmosabbá, de kevésbé hatékonnyá válik, hiszen kevesebb vért tud befogadni minden egyes összehúzódáskor. A kutatók szerint ez a sörhas okozta zsigeri zsír közvetlen hatása, amely sokkal aktívabb, gyulladáskeltő folyamatokat indít el a szervezetben, mint a bőr alatti zsírréteg.
A BMI súlyosan alulbecsülte a valós helyzetet: míg a testtömegindex szerint a férfi résztvevők 69 százaléka számított túlsúlyosnak vagy elhízottnak, addig derék-csípő arány alapján 91 százalék esett a veszélyzónába. Vagyis rengeteg olyan férfi van, aki normál testsúllyal él, mégis súlyos szívkockázatot hordoz a sörhas miatt.
A trend a nőknél is megjelent, de messze nem olyan erősen, mint a férfiaknál. A kutatók szerint ez azért van, mert a férfiak biológiailag hajlamosabbak a zsigeri zsír felhalmozására — különösen középkor után.
A szakértők hangsúlyozzák: a tanulmány megfigyeléses módszert használ, így közvetlen ok-okozati összefüggést nem bizonyít, de a kapcsolat rendkívül erős. A friss eredményeket a Radiological Society of North America idei konferenciáján mutatták be Chicagóban.
Sörhas: a halálos négyes egyik jele lehet
Az inzulinrezisztencia a cukorbetegség előszobája, azonban a jó hír, hogy megfelelő életmóddal, helyes táplálkozással sokat segíthetünk magunkon. Fogadják meg a dietetikusok tanácsait, hiszen gyógyszertári gyógymódja egyelőre nem ismert.
Kevés köze van a sörnek a sörhashoz
Általában inkább a nőket foglalkoztatja a testsúly és a fogyás, pedig a férfiakra sokkal nagyobb veszély leselkedik, ha elhíznak: ők ugyanis hastájékra szedik fel a felesleget, ami veszélyesebb, mint bármely más zsírosodásfajta.