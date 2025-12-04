Ezért baj a sörhas: ijesztő eredményt mutat az MRI-vizsgálat

A legújabb német vizsgálat szerint a sörhas sokkal komolyabb egészségügyi kockázatot jelent, mint azt a legtöbben gondolják. A kutatás alapján az a típusú zsír, amely a has tájékára rakódik — különösen a szervek közé épülő zsigeri zsírréteg — már akkor is kimutatható szívszerkezeti károsodást okoz, ha az érintett férfiak egyébként nem számítanak túlsúlyosnak – írja a New York Post.

Az új kutatás szerint a sörhas már normál testsúly mellett is vastagítja a szívizmot és csökkenti a szívkamrák térfogatát Fotó: PIA BAYER / DPA

Sörhas és szívkárosodás: miért veszélyesebb a derék körüli zsír, mint a teljes testsúly?

A kutatók arra próbáltak választ találni, hogy a derék körül felhalmozódó zsírréteg veszélyesebb-e a szívre, mint az általános testzsír. A szakértők szerint a jellegzetes sörhas — amelyet a magas derék-csípő arány mutat — már a korai szakaszban elindíthat olyan kóros szívizom-átalakulást, amely később szívelégtelenséghez vagy más súlyos szívproblémákhoz vezethet.

A kutatás 2 244 darab, 46–78 év közötti résztvevő szívéről készült nagy felbontású MRI-felvételeket elemzett.

A szakemberek nemcsak a BMI-t vizsgálták, hanem részletes egészségügyi adatokat is gyűjtöttek: vérnyomást, koleszterinszintet, dohányzási szokásokat és cukorbetegségi előzményeket.

A vizsgálat eredménye szerint a sörhassal rendelkező férfiaknál vastagabb szívizom és kisebb kamratérfogat volt megfigyelhető. Ez egy olyan állapot, amelyben a szív izmosabbá, de kevésbé hatékonnyá válik, hiszen kevesebb vért tud befogadni minden egyes összehúzódáskor. A kutatók szerint ez a sörhas okozta zsigeri zsír közvetlen hatása, amely sokkal aktívabb, gyulladáskeltő folyamatokat indít el a szervezetben, mint a bőr alatti zsírréteg.

A BMI súlyosan alulbecsülte a valós helyzetet: míg a testtömegindex szerint a férfi résztvevők 69 százaléka számított túlsúlyosnak vagy elhízottnak, addig derék-csípő arány alapján 91 százalék esett a veszélyzónába. Vagyis rengeteg olyan férfi van, aki normál testsúllyal él, mégis súlyos szívkockázatot hordoz a sörhas miatt.

A trend a nőknél is megjelent, de messze nem olyan erősen, mint a férfiaknál. A kutatók szerint ez azért van, mert a férfiak biológiailag hajlamosabbak a zsigeri zsír felhalmozására — különösen középkor után.

A szakértők hangsúlyozzák: a tanulmány megfigyeléses módszert használ, így közvetlen ok-okozati összefüggést nem bizonyít, de a kapcsolat rendkívül erős. A friss eredményeket a Radiological Society of North America idei konferenciáján mutatták be Chicagóban.