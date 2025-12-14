Besoroznák a fiatalokat? A Telex már népszerűsíti – brüsszeli pénzből

Az orosz–ukrán háború kitörése alapjaiban kérdőjelezett meg egy régóta érinthetetlennek tartott európai tabut: egyre több országban merül fel a sorkatonaság visszaállításának lehetősége.

A balti és a skandináv államok után már Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Romániában is napirenden van az önkéntes vagy akár a kötelező katonai szolgálat bevezetése.

A Telex cikkében egy, a témát feldolgozó, több mint tízperces videó is megjelent – írja a Mandiner cikke. A videót az Arte európai platform készítette és az EMOVE Hálózaton keresztül – amelynek a Telex is tagja – kilenc nyelvre fordították le.

A projekt uniós finanszírozásban részesült, mivel a DG CNECT „európai médiaközpontok” létrehozását célzó programjának keretében valósult meg.