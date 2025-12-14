Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

sorkatonaság

Besoroznák a fiatalokat? A Telex már népszerűsíti – brüsszeli pénzből

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Telex egy, a sorkatonaság témáját bemutató, több mint tízperces videót közölt, amelyet az Arte európai platformon készített.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sorkatonaságtelexháború

Az orosz–ukrán háború kitörése alapjaiban kérdőjelezett meg egy régóta érinthetetlennek tartott európai tabut: egyre több országban merül fel a sorkatonaság visszaállításának lehetősége.

A balti és a skandináv államok után már Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Romániában is napirenden van az önkéntes vagy akár a kötelező katonai szolgálat bevezetése.

A Telex cikkében egy, a témát feldolgozó, több mint tízperces videó is megjelent – írja a Mandiner cikke. A videót az Arte európai platform készítette és az EMOVE Hálózaton keresztül – amelynek a Telex is tagja – kilenc nyelvre fordították le.

A projekt uniós finanszírozásban részesült, mivel a DG CNECT „európai médiaközpontok” létrehozását célzó programjának keretében valósult meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!