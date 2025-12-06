38 év után bukott le a sorozatgyilkos, 20 nőt ölt meg

A Douglas megyei seriffhivatal közlése szerint sikerült megoldani Rhonda Marie Fisher, a 30 éves édesanya gyilkossági ügyét. Az elkövetőt több mint 20 gyilkosság elkövetésével is összefüggésbe hozták korábban. A sorozatgyilkos személyazonosságát rendkívül ritka, még 38 évvel ezelőtt begyűjtött bőrminták segítségével sikerült megállapítani, amelyek egyértelműen Vincent Groveshoz vezettek – ahhoz a férfihoz, akit a ’70-es ’80-as évek nő- és lánygyilkosság sorozatáért már életében is az állam egyik legveszélyesebb bűnözőjeként tartottak számon – tájékoztat a New York Post.

Vincent Grovest a '70-es 80'-as évek legterményekebb sorozatgyilkosának tartották (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A megoldatlan ügy újraéledése

A nyomozók évtizedeken át próbálták tisztázni, ki felelős Fisher tragikus haláláért, miután a nőt 1987. április 1-jén szexuális erőszak után megfojtva, az út szélén találták meg Sedalia közelében. Akkoriban a korlátozott technológiai lehetőségek miatt nem tudták kétséget kizáróan azonosítani az elkövetőt, noha két fő gyanúsított is volt – köztük Vincent Groves, akinek neve már akkor több súlyos emberölés kapcsán felmerült.

A 30 éves Rhonda Marie Fishert szexuálisan bántalmazták és megfojtották 1987 tavaszán.

Fotó: Douglas County Sheriff's Office

Sorozatgyilkos köthető a gyilkossághoz

A döntő bizonyítékot végül a Fisher kezeire helyezett papírzacskók szolgáltatták. Ezeket azért alkalmazták, hogy megőrizzék az esetleges nyomokat – és ez a módszer 38 év elteltével meghozta az áttörést. A zacskókról leválasztott, kivételesen ritka bőrsejtek megegyeztek Groves DNS-ével, amelyet korábban már három másik emberölés kapcsán is vizsgáltak.

A legtermékenyebb sorozatgyilkos árnyéka

Groves, aki ígéretes középiskolai sportolóként indult, később drogkereskedelembe, majd emberkereskedelembe sodródott, és végül nő- és lánygyilkosság sorozatával vált hírhedtté. Áldozatai között elsősorban kiszolgáltatott, fiatal nők szerepeltek, gyakran stopposok, akiket könnyen manipulálhatott.

Vincent Groves

Fotó: Douglas County Sheriff's Office

Rövid szabadulás, újabb áldozatok

Noha Groves 1982-ben már elítélték gyilkosságért, mindössze öt évet töltött börtönben – és éppen abban az évben szabadult, amikor Fisher halálát okozta. A hatóságok máig nem értik, hogyan engedhették szabadon ilyen rövid idő után

. Néhány évvel később ismét rácsok mögé került, miután 1988-ban két újabb nőt meggyilkolt. 1996-ban börtönben halt meg.

Több mint 20 gyilkosság köthető hozzá

A denveri rendőrség 2012-es kutatásai szerint Groves akár több mint 20 gyilkosság elkövetője is lehetett Colorado államban. Halála óta további hét olyan ügyet sikerült hozzá kapcsolni, amely fiatal nők vagy lányok meggyilkolásáról szólt. Az áldozatok között volt Emma Jenefor (25), Joyce Ramey (23), Peggy Cuff (20) és Pamela Montgomery (35) is.