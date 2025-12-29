Spanyolországi lavina sokkolta a síparadicsomot: helikopterek lepték el az eget

A spanyolországi lavina vasárnap kora délután, körülbelül 13 órakor indult meg a Pireneusokban található Panticosa síközpont térségében, nem messze a francia határtól. A tragédia közel 2700 méteres (8850 láb) magasságban, a Tablato-csúcs környékén történt – írja a DailyMail.
A hatfős csoport túrasíelés közben került veszélybe, amikor a hirtelen meginduló hófal elsodorta őket. A mentési munkálatok során megerősítették, hogy három ember meghalt, míg két társuk sértetlenül megúszta a balesetet.
Mentőhelikopterek és keresőkutyák a hegyoldalon a spanyolországi lavina után
A riasztást követően azonnal mozgósították a Civil Guard elit hegyimentő egységét (GREIM).
A spanyolországi lavina helyszínén mentőhelikopterek, speciálisan kiképzett hegyimentők és keresőkutyák dolgoztak, hogy átkutassák a vastag hóréteg alá került területet.
A sérült nőt hipotermiával szállították kórházba, állapota stabil. Az áldozatok nemzetiségét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, annyi azonban biztos, hogy az elhunytak között egy nő is van.
Politikai reakció: azonnali helyszínre indulás
Aragónia tartomány elnöke, Jorge Azcón közösségi oldalán reagált a történtekre:
megrendülten nyilatkozott a spanyolországi lavina miatt, és bejelentette, hogy lemondta hivatalos programjait, hogy személyesen a helyszínre utazzon.
Miért különösen veszélyes a túrasíelés lavinaveszély idején?
A szakértők szerint a túrasíelés a Pireneusokban fokozott kockázattal jár, különösen akkor, ha a friss hó és a hirtelen hőmérséklet-változás instabillá teszi a hegyoldalakat.
A mostani spanyolországi lavina is váratlanul indult meg, esélyt sem hagyva a menekülésre.
Négyen meghaltak egy görögországi lavinában
Négy ember holttestét találták meg pénteken a Görögország középső részén fekvő Vardúszia-hegységben. Az áldozatokat lavina sodorta el – jelentette az ERT görög közszolgálati televízió.
Hatalmas lavina söpört végig a népszerű síparadicsomon – többen eltűntek
Pánik tört ki az ausztriai Stubai-gleccseren, kétségbeesetten próbáltak menekülni a síelők. A lavina több embert is maga alá temetett, hatalmas erőkkel zajlik a mentés.