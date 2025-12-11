200 gyermek született rákot okozó génnel egy rossz spermadonor miatt

Egy spermadonor, aki nem tudta, hogy egy súlyos, rákot okozó genetikai mutációt hordoz, legalább 197 gyermeket nemzett Európa-szerte – derült ki egy átfogó vizsgálatból. A mutáció a TP53 génhez kapcsolódik, amely kulcsszerepet játszik a sejtek rákos átalakulásának megelőzésében – írja a BBC.

Egy génmutációt hordozó spermadonor spermájából közel 200 gyermek született Európában, akik emiatt rákos megbetegedés kockázatának vannak kitéve.

A donort 2005-től kezdték felhasználni a spermabankokban, a spermát közel 17 évig használták különböző országokban. Bár maga az adományozó egészséges és megfelelt a szűrővizsgálatokon, a spermája mintegy 20 százaléka hordozza a veszélyes génváltozatot. Az ebből fogant gyermekek minden sejtjében jelen lesz a mutáció, ami Li-Fraumeni szindrómához vezethet, és akár 90 százalékos eséllyel okozhat rákot, gyakran már gyermekkorban is, később mellrákot is okozhat.

Az Európai Spermabank elismerte, hogy a spermadonort túl sok gyermeknél használták fel bizonyos országokban. Bár a donor és családtagjai egészségesek, a spermát azonnal letiltották, amint kiderült a probléma. A vizsgálat szerint a spermadonort 67 klinika használta 14 országban, de a szám még tovább nőhet.

Az érintett gyermekek egy részénél már diagnosztizálták a rákot, és néhányan el is hunytak.

Az orvosok, akik spermadonációhoz köthető rákos gyermekeket láttak el, aggodalmukat fejezték ki idén az Európai Humángenetikai Társaságnál. A jelentések szerint 67 ismert gyermek közül 23-nál találtak ilyen variánst. Tíznél már diagnosztizáltak rákot.

Sürgősen szűrni kellene a spermadonorokat

Egy nemrégiben történt eset, melyben egy spermadonorról sok gyermek születése után derült ki, hogy ivarsejtjeiben daganatokozó genetikai változatot hordoz, napvilágra hozta az ivarsejtdonáció európai és nemzetközi szabályozásának hiányosságait.

Hollandiában egy új regisztrációs rendszer kimutatta, hogy a termékenységi klinikák évtizedek óta megszegik a spermiumok adományozására vonatkozó meglévő szabályokat és legalább 85 olyan spermadonor van az országban, akiknek 25 vagy több gyerekük született. Egyes klinikák szándékosan több mint 25 alkalommal használtak fel spermiumot, spermát cseréltek a szükséges papírmunka vagy a donorok tudta nélkül, és lehetővé tették, hogy ugyanazok a donorok több klinikán is adhassanak spermát.