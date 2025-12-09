A világ legveszélyesebb strandjai, ahol egy pillanat alatt rémálommá válhat a nyaralás

A strandokat a legtöbben a pihenéssel, új energiák gyűjtésével és a gondtalan nyaralással azonosítják.

Tamarama Beach partszakasza gyönyörű, de a világ egyik legveszélyesebb strandja

Fotó: SAEED KHAN / AFP

Napozás, úszás, vízi sportok – mindez természetes része a tengerparti kikapcsolódásnak. Azonban az erős hullámzás, a tengeri áramlatok, a cápák vagy éppen a súlyos környezeti szennyezés – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos helyeket jobb inkább csak messziről csodálni – írja a Daily Mail. Mutatjuk, melyeket jobb kihagyni.

A legveszélyesebb strand

Juhu Beach, Mumbai, India

A celebek kedvelt tengerpartja egyben Mumbai egyik legszennyezettebb strandja. A 2023-as vizsgálatok szerint a hulladék több mint 75%-a műanyag, és az Arab-tenger erős hullámai miatt a fürdés is veszélyes.

Tamarama Beach, Sydney, Ausztrália

A festői, Glamaramaként ismert strand Ausztrália egyik legveszélyesebb, mégis őrzött partszakasza, ahol gyakoriak az erős és kiszámíthatatlan behúzó áramlatok.

Second Beach, Port St Johns, Dél-Afrika

Lenyűgöző környezet ide vagy oda, a strand a cápák miatt világhírűen veszélyes. Bár mostanában nem történt halálos támadás, a kiszámíthatatlan áramlatok miatt továbbra sem ajánlott a fürdés ott.

Lamu-szigetek, Kenya

A szuahéli kultúra gyöngyszemének számító térségben 2011-ben több turistát raboltak el. Ugyan ma már biztonságosabbnak számít, a korábbi támadások emléke és a környék instabilitása sokakat elbizonytalanít.

Camber Sands, East Sussex, Egyesült Királyság

A népszerű brit tengerpart alattomos áramlatai, gyorsan beömlő vizei és a homokpadok között formálódó csatornák miatt több tragédia helyszíne volt már ez az angliai partvidék. Csak a kijelölt, őrzött területeken ajánlott úszni.

