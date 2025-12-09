Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos dolgot árult el az áprilisi választásról – videó

Ezt látnia kell!

Megnéztük az új orosz diszkontot: mutatjuk, mit és mennyiért lehet kapni

világ strand

A világ legveszélyesebb strandjai, ahol egy pillanat alatt rémálommá válhat a nyaralás

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár a tengerparti pihenés sokak számára a semmittevés, a nyugalom szigete, vannak helyek, ahol a hullámok nemcsak a stresszt mossák el, hanem komoly veszélyeket is rejtenek. A cápáktól kezdve a rablótámadásokon át a kiszámíthatatlan áramlatokig több strand, partszakasz is hírhedtté vált világszerte. Most bemutatjuk a föld legveszélyesebb strandjait, ahol a gyönyörű panoráma könnyen megtévesztheti a látogatókat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világ strandpartszakaszveszélyes helynyaralásstrand

A strandokat a legtöbben a pihenéssel, új energiák gyűjtésével és a gondtalan nyaralással azonosítják.

Large waves crash against rocks on Tamarama Beach in Sydney on April 18, 2025, amid powerful swells hitting Australias east coast. (Photo by SAEED KHAN / AFP), strand
Tamarama Beach partszakasza gyönyörű, de a világ egyik legveszélyesebb strandja
Fotó: SAEED KHAN / AFP

Napozás, úszás, vízi sportok – mindez természetes része a tengerparti kikapcsolódásnak. Azonban az erős hullámzás, a tengeri áramlatok, a cápák vagy éppen a súlyos környezeti szennyezés – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos helyeket jobb inkább csak messziről csodálni – írja a Daily Mail. Mutatjuk, melyeket jobb kihagyni.

A legveszélyesebb strand

  • Juhu Beach, Mumbai, India

A celebek kedvelt tengerpartja egyben Mumbai egyik legszennyezettebb strandja. A 2023-as vizsgálatok szerint a hulladék több mint 75%-a műanyag, és az Arab-tenger erős hullámai miatt a fürdés is veszélyes.

  • Tamarama Beach, Sydney, Ausztrália

A festői, Glamaramaként ismert strand Ausztrália egyik legveszélyesebb, mégis őrzött partszakasza, ahol gyakoriak az erős és kiszámíthatatlan behúzó áramlatok.

  • Second Beach, Port St Johns, Dél-Afrika

Lenyűgöző környezet ide vagy oda, a strand a cápák miatt világhírűen veszélyes. Bár mostanában nem történt halálos támadás, a kiszámíthatatlan áramlatok miatt továbbra sem ajánlott a fürdés ott.

  • Lamu-szigetek, Kenya

A szuahéli kultúra gyöngyszemének számító térségben 2011-ben több turistát raboltak el. Ugyan ma már biztonságosabbnak számít, a korábbi támadások emléke és a környék instabilitása sokakat elbizonytalanít.

  • Camber Sands, East Sussex, Egyesült Királyság

A népszerű brit tengerpart alattomos áramlatai, gyorsan beömlő vizei és a homokpadok között formálódó csatornák miatt több tragédia helyszíne volt már ez az angliai partvidék. Csak a kijelölt, őrzött területeken ajánlott úszni.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy amilyen lenyűgöző, olyan veszélyes ez az izlandi strand.

A Tripadvisor szerint ezek voltak 2025 legnépszerűbb tengerpartjai.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!