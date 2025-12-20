Nagy a baj! Víz alá kerülhet a világ egyik legnagyobb metropolisza

Jakarta ma már nemcsak a világ egyik legnagyobb metropolisza, hanem az egyik legaggasztóbb helyzetben lévő süllyedő város is. A 42 milliós indonéz főváros talaja egyes helyeken évente akár 25 centimétert süllyed, miközben a tengerszint folyamatosan emelkedik – számol be a Bild.

Jakarta, a süllyedő város – Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Jakarta, a süllyedő város: meddig marad lakható a világ egyik legnagyobb metropolisza?

Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint Jakarta északi részei 2050-re akár teljesen lakhatatlanná válhatnak. A probléma nem csupán a klímaváltozásnak köszönhető: Tilo Schöne, a potsdami GFZ Geotudományi Kutatóközpont geológusa szerint a város földrajzi elhelyezkedése és az emberi tevékenység egyaránt hozzájárul a süllyedéshez.

A folyók övezte Jakarta talaját folyamatosan átmossák a víz mozgásai, ami meglágyítja a homokos talajt.

Ráadásul sok lakos saját kutakat fúr, csökkentve ezzel a talaj alatti nyomást, így a föld automatikusan süllyed. A város egyes részein az éves süllyedés 6–12 centiméter, máshol akár 25 centiméter is lehet.

Az indonéz kormány válasza a problémára egy új főváros építése Nusantarában, a dzsungel közepén.

A stabilabb geológiai adottságok mellett itt biztosítható a közüzemi vízellátás is, így elkerülhetők a Jakarta süllyedését okozó problémák. Míg az új város lassan felépül, Jakarta továbbra is a süllyedő város címet viseli, és lakói nap mint nap szembesülnek a talaj és a víz közötti küzdelemmel.

