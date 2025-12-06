„Mi történt vele?!” — Sydney Sweeney botrányos outfitje teljesen felbolygatta az ünnepi adást

A különleges ünnepi adásban Sydney Sweeney a Cselédlány című film stábjával — Amanda Seyfrieddel és Brandon Sklenarral — csapott össze a Valódi háziasszonyok válogatottjával. Bár a vetélkedő végig könnyed, ünnepi hangulatban zajlott, a nézők figyelmét mégis egyetlen dolog ragadta magával: Sweeney rendkívül szokatlan, egymásra halmozott öltözéke – írja a DailyMail.
A színésznő egy pánt nélküli fekete miniruhát viselt, masnis díszítéssel, alatta pedig egy fehér melltartót, amelyet bordó kardigánra és egy szürke felsőre húzott rá. A szerelést hegyes orrú fehér magassarkúval tette még szokatlanabbá.
A közösségi médiában sokan úgy fogalmaztak: „mintha négy különböző stílus összeveszett volna rajta”.
Sydney Sweeney az outfit botrány közben a játékosok állítólag szabályt is szegtek
A nézők nemcsak a színésznő különös megjelenését vették észre, hanem azt is, hogy több alkalommal beszélgetett Amanda Seyfrieddel, mielőtt válaszolt volna a kérdésekre — ami a vetélkedő szabályai szerint nem megengedett.
„Ha nem celebek lennének, már repültek volna a stúdióból” — írta valaki X-en.
Más így panaszkodott: „Hogy lehet, hogy a legalapvetőbb szabályt sem tartják be?”
A kulisszák mögött láthatóan imádta a forgatást
Sweeney azonban semmit sem vett magára a kritikákból.
Instagramon több képet is megosztott a felvétel napjáról, ahol Amanda Seyfrieddel pózol, és boldogan villantja meg kék–sárga Family Feud kitűzőjét.
„Tisztán látszik, mennyire élveztem” — írta a poszton.
Az American Eagle körüli korábbi botrány is felmerült
A színésznő nem sokkal az adás előtt más miatt is a figyelem középpontjában volt. Az American Eagle kampányában szerepelt a „Sydney Sweeney Has Great Jeans” reklámmal, amelyet a kritikusok a „great genes” kifejezés miatt támadtak.
A szókapcsolatot sokan történelmileg problémásnak tartották, arra hivatkozva, hogy „a fehér, vékony, attraktív testideálhoz kapcsolódó eugenikai felhangja van”.
A márka most igyekszik új irányt venni: a 84 éves Martha Stewart lett az ünnepi kampány arca, aki farmeranyagba csomagolt ajándékot mutat be a reklámban.
A nézők továbbra is csak egyetlen dologról beszélnek
A közösségi média szerint nem is a játék, nem Martha Stewart, és nem a karácsonyi hangulat vitte el a napot, hanem Sweeney összeállítása.
„Mi ez a ruha?”
„Két kardigán, melltartó, mini ruha… ez most komoly?”
„Sydney Sweeney outfitje mindent vitt, teljes érthetetlenség.”
