„Mi történt vele?!” — Sydney Sweeney botrányos outfitje teljesen felbolygatta az ünnepi adást

A különleges ünnepi adásban Sydney Sweeney a Cselédlány című film stábjával — Amanda Seyfrieddel és Brandon Sklenarral — csapott össze a Valódi háziasszonyok válogatottjával. Bár a vetélkedő végig könnyed, ünnepi hangulatban zajlott, a nézők figyelmét mégis egyetlen dolog ragadta magával: Sweeney rendkívül szokatlan, egymásra halmozott öltözéke – írja a DailyMail.

A Sydney Sweeney outfit botrány középpontjában álló, szokatlanul rétegezett öltözék a Family Feud ünnepi adásában azonnal felkavarta a nézőket. Fotó: THENEWS2, M10S / NurPhoto

A színésznő egy pánt nélküli fekete miniruhát viselt, masnis díszítéssel, alatta pedig egy fehér melltartót, amelyet bordó kardigánra és egy szürke felsőre húzott rá. A szerelést hegyes orrú fehér magassarkúval tette még szokatlanabbá.

A közösségi médiában sokan úgy fogalmaztak: „mintha négy különböző stílus összeveszett volna rajta”.

Sydney Sweeney az outfit botrány közben a játékosok állítólag szabályt is szegtek

Sydney Sweeney slammed for her bizarre outfit on Celebrity Family Feud https://t.co/DqKJWIqJ3w — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 5, 2025

A nézők nemcsak a színésznő különös megjelenését vették észre, hanem azt is, hogy több alkalommal beszélgetett Amanda Seyfrieddel, mielőtt válaszolt volna a kérdésekre — ami a vetélkedő szabályai szerint nem megengedett.

„Ha nem celebek lennének, már repültek volna a stúdióból” — írta valaki X-en.

Más így panaszkodott: „Hogy lehet, hogy a legalapvetőbb szabályt sem tartják be?”

A kulisszák mögött láthatóan imádta a forgatást

Sweeney azonban semmit sem vett magára a kritikákból.

Instagramon több képet is megosztott a felvétel napjáról, ahol Amanda Seyfrieddel pózol, és boldogan villantja meg kék–sárga Family Feud kitűzőjét.

„Tisztán látszik, mennyire élveztem” — írta a poszton.

Az American Eagle körüli korábbi botrány is felmerült

A színésznő nem sokkal az adás előtt más miatt is a figyelem középpontjában volt. Az American Eagle kampányában szerepelt a „Sydney Sweeney Has Great Jeans” reklámmal, amelyet a kritikusok a „great genes” kifejezés miatt támadtak.

A szókapcsolatot sokan történelmileg problémásnak tartották, arra hivatkozva, hogy „a fehér, vékony, attraktív testideálhoz kapcsolódó eugenikai felhangja van”.

A márka most igyekszik új irányt venni: a 84 éves Martha Stewart lett az ünnepi kampány arca, aki farmeranyagba csomagolt ajándékot mutat be a reklámban.