Itt az igazság! Sydney Sweeney bevallotta, hogy igaziak-e a mellei

Sydney Sweeney egy közös interjúban Amanda Seyfreiddel vállalta, hogy egy hazugságvizsgáló teszt alatt válaszol a róla szóló legmerészebb feltételezésekre. A beszélgetés gyorsan a közösségi médiát hetek óta foglalkoztató kérdéshez vezetett, amelyre a színésznő eddig ritkán reagált ilyen nyíltan – írja a PageSix.

Egy ártatlan poénból lett beszédtéma, amely újra felkavarta a Sydney Sweeney körüli találgatásokat. Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney és a soha el nem halkuló találgatások

Seyfried egyenes kérdése nem hagyott sok mozgásteret, Sweeney pedig nevetve, mégis határozottan válaszolt. A hazugságvizsgálatot vezető szakértő ezután megerősítette, hogy az „Eufória” sztárja igazat mondott, ami azonnal újra felkavarta a róla szóló online találgatásokat. A feszült pillanatot Seyfried egy poénnal oldotta fel, amikor viccesen megkérdezte, „megfoghatja-e”, amire Sweeney játékosan, mosolyogva mondott igent.

A témára Sweeney néhány nappal korábban egy másik interjúban is visszatért, ahol hangsúlyozta, hogy rendkívül fél a tűktől, és soha nem esett át esztétikai beavatkozáson. A színésznő szerint a találgatások gyakran abból fakadnak, hogy sokan egy gyerekkori fotójához hasonlítják a jelenlegi megjelenését.

Korábban arról is beszélt, hogy számára fontos a természetes öregedés, és nem tartja igazságosnak, amikor évekkel korábbi képek alapján vonnak le következtetéseket. Úgy véli, a smink, a fények és az idő múlása mind jelentősen befolyásolják a külsőt.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy sok rajongó a szerepei alapján próbálja megítélni őt. Sweeney szerint gyakran félreértik, és nem egy előre felépített imázst követ, hanem egyszerűen jól érzi magát a bőrében.

Elmondása szerint a célja az, hogy más nőket is önbizalomra ösztönözzön, és arra bátorítson mindenkit, hogy merje vállalni önmagát — megfelelési kényszer nélkül.

