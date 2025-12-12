Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Kínos pillanat: Zelenszkijt faképnél hagyták

interjú

Itt az igazság! Sydney Sweeney bevallotta, hogy igaziak-e a mellei

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új interjú váratlan fordulatot vett, amikor egy kényes kérdés is szóba került. Sydney Sweeney a kamerák előtt, hazugságvizsgáló segítségével tisztázta az egyik legtöbbet vitatott pletykát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
interjúAmanda SeyfriedSydney Sweeney

Sydney Sweeney egy közös interjúban Amanda Seyfreiddel vállalta, hogy egy hazugságvizsgáló teszt alatt válaszol a róla szóló legmerészebb feltételezésekre. A beszélgetés gyorsan a közösségi médiát hetek óta foglalkoztató kérdéshez vezetett, amelyre a színésznő eddig ritkán reagált ilyen nyíltan – írja a PageSix.

Egy ártatlan poénból lett beszédtéma, amely újra felkavarta a Sydney Sweeney körüli találgatásokat.
Egy ártatlan poénból lett beszédtéma, amely újra felkavarta a Sydney Sweeney körüli találgatásokat. Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney és a soha el nem halkuló találgatások

Seyfried egyenes kérdése nem hagyott sok mozgásteret, Sweeney pedig nevetve, mégis határozottan válaszolt. A hazugságvizsgálatot vezető szakértő ezután megerősítette, hogy az „Eufória” sztárja igazat mondott, ami azonnal újra felkavarta a róla szóló online találgatásokat. A feszült pillanatot Seyfried egy poénnal oldotta fel, amikor viccesen megkérdezte, „megfoghatja-e”, amire Sweeney játékosan, mosolyogva mondott igent.

A témára Sweeney néhány nappal korábban egy másik interjúban is visszatért, ahol hangsúlyozta, hogy rendkívül fél a tűktől, és soha nem esett át esztétikai beavatkozáson. A színésznő szerint a találgatások gyakran abból fakadnak, hogy sokan egy gyerekkori fotójához hasonlítják a jelenlegi megjelenését.

Korábban arról is beszélt, hogy számára fontos a természetes öregedés, és nem tartja igazságosnak, amikor évekkel korábbi képek alapján vonnak le következtetéseket. Úgy véli, a smink, a fények és az idő múlása mind jelentősen befolyásolják a külsőt.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy sok rajongó a szerepei alapján próbálja megítélni őt. Sweeney szerint gyakran félreértik, és nem egy előre felépített imázst követ, hanem egyszerűen jól érzi magát a bőrében.

Elmondása szerint a célja az, hogy más nőket is önbizalomra ösztönözzön, és arra bátorítson mindenkit, hogy merje vállalni önmagát — megfelelési kényszer nélkül.

Nézd meg közelről: Sydney Sweeney olyan nagyot villantott, hogy órákig nem tértek magukhoz a rajongók

Sydney Sweeney újra megmutatta, milyen könnyedén vonzza magára a figyelmet.Sydney Sweeney a „kis londoni pihenés” alatt egyszerre mutatta meg játékos oldalát és azt az erőt, amelyet legújabb filmje történetéből merített.

Ezek a mellek mindenkit meggyőznek – Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!