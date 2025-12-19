Ezt látnia kell! Elon Musk teljesen kiakadt Sydney Sweeney ruhája láttán!

Hírlevél
A színésznő megjelenésétől ismét felrobbant az internet, mégis mindenki egy ember reakciójára figyel. Elon Musk nem semmi mémet posztolt Sydney Sweeney alakjáról.
Sydney Sweeney ismét felkeltette a közvélemény figyelmét, amikor a The Housemaid Los Angeles-i premierjén készült videója terjedni kezdett az interneten. A színésznő elegáns, mélyen dekoltált fehér ruhájában igazi Marilyn Monroe-hangulatot varázsolt a vörös szőnyegre, a látványt pedig még Elon Musk sem hagyta szó nélkül – számol be a Reality Tea.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a fully custom Galia Lahav gown with Jacob & Co. high jewelry arrives at the Los Angeles Premiere Of Lionsgate's 'The Housemaid' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on December 15, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney a The Housemaid premierjén – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mit szólt Elon Musk Sydney Sweeney megjelenéséhez?

Az X-en (korábbi Twitter) Musk újraosztotta a Variety videóját, amelyen Sydney Sweeney a Galia Lahav által tervezett, fehér, mélyen kivágott ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A színésznő szőke haját egyenesre vasalták, vörös rúzsával pedig igazi hollywoodi hangulatot teremtett. Musk egy rövid, frappáns megjegyzést fűzött a felvételhez, és egy olyan mémet is megosztott, amely a színésznő alakjára utalt – mindössze ennyit írva: „Nem lehet könnyű.”

Véletlen egybeesés vagy visszatérő téma Sydney Sweeney?

Az eset nem előzmény nélküli: korábban a Tesla hivatalos X-fiókja is reagált Sydney Sweeney American Eagle reklámja körül kialakult vitára. Akkor egy robotkarokkal tesztelt autóüléseket bemutató videó jelent meg, és az üléseket „Seatney”-ként emlegették.

Sydney Sweeney mindeközben karrierje újabb állomására készül: a Paul Feig által rendezett The Housemaid egy sötét hangulatú pszichológiai thriller, amelyben egy problémás múltú fiatal nő története bontakozik ki.

Így idézte meg Sydney Sweeney Marilyn Monroe-t

A szőke bombázó egy mélyen dekoltált, fehér halternyakú estélyit viselt, amelyet kifejezetten számára készített a világhírű divattervező, Galia Lahav. A földig érő ruha áttetsző szoknyája és tollas szegélye csak tovább fokozta az összhatást. Sweeney azonban itt nem állt meg: az est folyamán átöltözött, és egy rövid, pánt nélküli, virágmotívumokkal díszített miniruhában tért vissza.

