Ezt látnia kell! Elon Musk teljesen kiakadt Sydney Sweeney ruhája láttán!

Sydney Sweeney ismét felkeltette a közvélemény figyelmét, amikor a The Housemaid Los Angeles-i premierjén készült videója terjedni kezdett az interneten. A színésznő elegáns, mélyen dekoltált fehér ruhájában igazi Marilyn Monroe-hangulatot varázsolt a vörös szőnyegre, a látványt pedig még Elon Musk sem hagyta szó nélkül – számol be a Reality Tea.

Sydney Sweeney a The Housemaid premierjén – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Mit szólt Elon Musk Sydney Sweeney megjelenéséhez?

Az X-en (korábbi Twitter) Musk újraosztotta a Variety videóját, amelyen Sydney Sweeney a Galia Lahav által tervezett, fehér, mélyen kivágott ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A színésznő szőke haját egyenesre vasalták, vörös rúzsával pedig igazi hollywoodi hangulatot teremtett. Musk egy rövid, frappáns megjegyzést fűzött a felvételhez, és egy olyan mémet is megosztott, amely a színésznő alakjára utalt – mindössze ennyit írva: „Nem lehet könnyű.”

Véletlen egybeesés vagy visszatérő téma Sydney Sweeney?

Az eset nem előzmény nélküli: korábban a Tesla hivatalos X-fiókja is reagált Sydney Sweeney American Eagle reklámja körül kialakult vitára. Akkor egy robotkarokkal tesztelt autóüléseket bemutató videó jelent meg, és az üléseket „Seatney”-ként emlegették.

Sydney Sweeney mindeközben karrierje újabb állomására készül: a Paul Feig által rendezett The Housemaid egy sötét hangulatú pszichológiai thriller, amelyben egy problémás múltú fiatal nő története bontakozik ki.

Így idézte meg Sydney Sweeney Marilyn Monroe-t

A szőke bombázó egy mélyen dekoltált, fehér halternyakú estélyit viselt, amelyet kifejezetten számára készített a világhírű divattervező, Galia Lahav. A földig érő ruha áttetsző szoknyája és tollas szegélye csak tovább fokozta az összhatást. Sweeney azonban itt nem állt meg: az est folyamán átöltözött, és egy rövid, pánt nélküli, virágmotívumokkal díszített miniruhában tért vissza.

