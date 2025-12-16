Sydney Sweeney meglepő vallomást tett Ethan Hawke-nak

Sydney Sweeney elárulta, hogy számára az Euphoria volt mindennek a kezdete, mert Cassie Howard szerepe érzelmileg megterhelő és kreatív kockázatvállalást igényelt, aminek során nem félt túllépni a megszokott határokon és meglepőnek tűnő, olykor őrült döntéseket meghozni.
A színésznő a Variety Actors on Actors című műsorban bevallotta, a rendező, Sam Levinson is mindig erre biztatta őt. Hawke ezután felidézte, ő is ilyesmi módszerek mentén dolgozott anno a Blue Moon című életrajti filmben Richard Linklater rendezővel – írja a Variety.
Sydney Sweeney Hawke nagy tisztelője
Az 55 éves színész Sweeney munkáját méltatta, kiemelve, hogy „a világ szereti, ha valaki kockáztat, és te megtetted ezt” – utalva arra, hogy Sydney teljes odaadással vetette bele magát a szerepeibe, legyen szó drámáról vagy más kihívásokról.
A beszélgetésben a két hollywoodi sztár továbbá megvitatta, hogyan kezdtek el színészkedni gyerekként.
A beszélgetés humoros, mégis emberi pillanata volt, amikor Sweeney a vége felé megjegyezte:
„Bárcsak te lennél az apukám”
– ezzel kifejezve nagy tiszteletét és szeretetét Ethan Hawke iránt.
Az Origo a napokban írt arról, hogy Sydney Sweeney bevallotta, hogy valódiak-e a mellei.