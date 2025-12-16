Hírlevél
Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

sydney sweeney

Sydney Sweeney meglepő vallomást tett Ethan Hawke-nak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Két hollywoodi sztár volt a Variety Actors on Actors című beszélgetős műsorának a vendége. Sydney Sweeney és Ethan Hawke sok mindenről beszélt, mesélt, míg nem a színésznő mindenkit meglepett egy vallomással.
Sydney Sweeney elárulta, hogy számára az Euphoria volt mindennek a kezdete, mert Cassie Howard szerepe érzelmileg megterhelő és kreatív kockázatvállalást igényelt, aminek során nem félt túllépni a megszokott határokon és meglepőnek tűnő, olykor őrült döntéseket meghozni.

Lionsgate's ''The Housemaid'' New York Screening. Sydney Sweeney attends ''The Housemaid'' New York screening at 787 Seventh Ave in New York City, USA, on December 2, 2025. (Photo by M10s/TheNews2/NurPhoto) (Photo by Thenews2, M10s / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney hollywoodi színésznő
Fotó: THENEWS2, M10S / NurPhoto / AFP

A színésznő a Variety Actors on Actors című műsorban bevallotta, a rendező, Sam Levinson is mindig erre biztatta őt. Hawke ezután felidézte, ő is ilyesmi módszerek mentén dolgozott anno a Blue Moon című életrajti filmben Richard Linklater rendezővel – írja a Variety.

Sydney Sweeney Hawke nagy tisztelője

Az 55 éves színész Sweeney munkáját méltatta, kiemelve, hogy „a világ szereti, ha valaki kockáztat, és te megtetted ezt” – utalva arra, hogy Sydney teljes odaadással vetette bele magát a szerepeibe, legyen szó drámáról vagy más kihívásokról

A beszélgetésben a két hollywoodi sztár továbbá megvitatta, hogyan kezdtek el színészkedni gyerekként. 

A beszélgetés humoros, mégis emberi pillanata volt, amikor Sweeney a vége felé megjegyezte: 

„Bárcsak te lennél az apukám”

 – ezzel kifejezve nagy tiszteletét és szeretetét Ethan Hawke iránt.

Az Origo a napokban írt arról, hogy Sydney Sweeney bevallotta, hogy valódiak-e a mellei.

 

