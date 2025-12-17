Sydney Sweeney újra megmutatta: fehér ruhájában megidézte Marilyn Monroe-t

A szőke bombázó egy mélyen dekoltált, fehér halternyakú estélyit viselt, amelyet kifejezetten számára készített a világhírű divattervező, Galia Lahav. A földig érő ruha áttetsző szoknyája és tollas szegélye csak tovább fokozta az összhatást – nem csoda, hogy a vörös szőnyegen megállt az idő. Sydney Sweeney nem spórolt az ékszerekkel sem: több mint 80 karátnyi gyémánt csillogott rajta a Jacob & Co. jóvoltából, a klasszikus piros rúzs pedig végképp megidézte Hollywood glamour korszakát, írja a Page Six.

Sydney Sweeney fehér ruhakölteményében Marilyn Monroe-t idézte – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney ruhakölteményéről mindenkinek Marilyn Monroe jutott az eszébe

Sokan azonnal párhuzamot vontak Marilyn Monroe ikonikus fehér ruhájával, amelyet az 1955-ös Hétévi vágyakozás című filmben viselt. A jelenet, amikor a ruha a metró rácsa fölött fellebben, máig az egyik legismertebb filmes pillanat.

Sweeney azonban itt nem állt meg: az est folyamán átöltözött, és egy rövid, pánt nélküli, virágmotívumokkal díszített miniruhában tért vissza – ezúttal a Shushu/Tong kreációját választotta.

A színésznő az utóbbi hónapokban egyre merészebb ruhákkal sokkolja a közönséget, legyen szó vörös szőnyegről vagy divateseményről. Nemrég egy teljesen áttetsző Christian Cowan-ruhában jelent meg, korábban pedig egy fotón felső nélkül pózolt, csupán a kezeivel takarva magát. A The Housemaid másik főszereplője, Amanda Seyfried sem maradt észrevétlen: narancsszínű, csillogó ruhájával irányította magára a figyelmet.

A film december 19-én kerül a mozikba – de ha a premier ruháiból indulunk ki, a divat legalább akkora főszerepet kap, mint maga a történet.

Ön mit gondol? Sydney Sweeney méltó Marilyn Monroe örökségéhez, vagy túl messzire ment?

