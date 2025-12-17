Sydney Sweeney újra megmutatta: fehér ruhájában megidézte Marilyn Monroe-t

Hírlevél
A 28 éves színésznő ismét bebizonyította: pontosan tudja, hogyan kell minden szempárt magára vonni. Sydney Sweeney a The Housemaid Los Angeles-i premierjén olyan ruhában jelent meg, amelyről azonnal Marilyn Monroe legendás pillanata jutott mindenkinek az eszébe.
A szőke bombázó egy mélyen dekoltált, fehér halternyakú estélyit viselt, amelyet kifejezetten számára készített a világhírű divattervező, Galia Lahav. A földig érő ruha áttetsző szoknyája és tollas szegélye csak tovább fokozta az összhatást – nem csoda, hogy a vörös szőnyegen megállt az idő. Sydney Sweeney nem spórolt az ékszerekkel sem: több mint 80 karátnyi gyémánt csillogott rajta a Jacob & Co. jóvoltából, a klasszikus piros rúzs pedig végképp megidézte Hollywood glamour korszakát, írja a Page Six. 

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a fully custom Galia Lahav gown with Jacob & Co. high jewelry arrives at the Los Angeles Premiere Of Lionsgate's 'The Housemaid' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on December 15, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney fehér ruhakölteményében Marilyn Monroe-t idézte – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney ruhakölteményéről mindenkinek Marilyn Monroe jutott az eszébe

Sokan azonnal párhuzamot vontak Marilyn Monroe ikonikus fehér ruhájával, amelyet az 1955-ös Hétévi vágyakozás című filmben viselt. A jelenet, amikor a ruha a metró rácsa fölött fellebben, máig az egyik legismertebb filmes pillanat. 

Sweeney azonban itt nem állt meg: az est folyamán átöltözött, és egy rövid, pánt nélküli, virágmotívumokkal díszített miniruhában tért vissza – ezúttal a Shushu/Tong kreációját választotta.

A színésznő az utóbbi hónapokban egyre merészebb ruhákkal sokkolja a közönséget, legyen szó vörös szőnyegről vagy divateseményről. Nemrég egy teljesen áttetsző Christian Cowan-ruhában jelent meg, korábban pedig egy fotón felső nélkül pózolt, csupán a kezeivel takarva magát. A The Housemaid másik főszereplője, Amanda Seyfried sem maradt észrevétlen: narancsszínű, csillogó ruhájával irányította magára a figyelmet.

A film december 19-én kerül a mozikba – de ha a premier ruháiból indulunk ki, a divat legalább akkora főszerepet kap, mint maga a történet.

Ön mit gondol? Sydney Sweeney méltó Marilyn Monroe örökségéhez, vagy túl messzire ment?

A hollywoodi sztárok párkapcsolati nyilatkozatai mindig erős visszhangot keltenek, különösen akkor, ha tabukat döntögetnek. Sydney Sweeney most nyíltan beszélt arról, milyen elvárások mentén gondolkodik a randizásról, a személyiségről és a párkapcsolatról, írtuk az Origón.

Két hollywoodi sztár volt a Variety Actors on Actors című beszélgetős műsorának a vendége. Sydney Sweeney és Ethan Hawke sok mindenről beszélt, mesélt, míg nem a színésznő mindenkit meglepett egy vallomással, adtuk hírt az Origón. 

 

