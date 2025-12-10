Hírlevél
Nézd meg közelről: Sydney Sweeney olyan nagyot villantott, hogy órákig nem tértek magukhoz a rajongók

Sydney Sweeney újra megmutatta, milyen könnyedén vonzza magára a figyelmet.Sydney Sweeney a „kis londoni pihenés” alatt egyszerre mutatta meg játékos oldalát és azt az erőt, amelyet legújabb filmje történetéből merített.
Sydney Sweeney egy fekete, mélyen kivágott egyberészes fürdőruhában ült a gőzölgő forró vízben, barátjával együtt, és a fotó pillanatok alatt bejárta az internetet. A színésznő láthatóan élvezte a Londontól nem messze található nyugalmat, ahol volt vidéki lovaglás, pihentető fürdőzés és még egy város fölötti repülés is – írja a  DailyMail.

Sydney Sweeney forró fürdőruhás képpel indította a londoni pihenését.
Fotó: Variety via Getty Images/Gilbert Flores

A vidéki birtokra érve meleg fekete kabátot, gumicsizmát és világoskék farmert viselt, miközben lovaglásra indult. Később madártávlatból csodálta a fővárost, amikor egy könnyű repülővel körbejárta a várost.

Egy másik képen autó hátsó üléséről fotózott le egy emeletes autóbuszt, amelyen már feltűnt közelgő filmjének, A házvezetőnőnek a hirdetése.

A bejegyzése mellé ennyit írt: „Kis londoni pihenés.”

A film, amely Sydney Sweeney életének legfontosabb munkája lett

A londoni út közben sem kerülhette el, hogy reagáljon új filmje körüli vitákra. A „Christy” című alkotás ugyan nem kapott jelölést az idei díjátadókon, és a mozikban is gyengén teljesített, mégis hatalmas érzelmi erővel bír számára.

A filmben a híres amerikai bokszolót, Christy Martint alakítja, akinek élete a ringben diadalokról szólt, otthon azonban súlyos bántalmazást és életveszélyt élt át. Sydney arról írt, hogy számára ez nem egy sportfilm, hanem egy olyan történet, amely az önazonosságról, a túlélésről és az emberi kitartásról szól.

A film 15 millió dollárból készült, és eddig mindössze 2 milliót hozott vissza, ezért sok kritika a színésznőt találta el. Christy Martin azonban határozottan kiállt mellette.

A legendás sportoló így fogalmazott:

„Syd nemcsak a filmért dolgozott, hanem értem is. A történetemért. Azokért, akik csendben szenvednek. Ő a barátom és a támaszom.”

Sydney Sweeney végre kimondta: kiderült az igazság a műtétes pletykákról!

Az utóbbi hetekben ismét felerősödtek a találgatások a színésznő külsejével kapcsolatban. Sydney Sweeney most egyértelműen reagált a műtétes pletykákra. A sztár szerint teljesen természetes változásokról van szó, és elege van abból, hogy a közösségi média valóságtól elrugaszkodott elvárásokat állít.

Ezek a mellek mindenkit meggyőznek – Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.

 

