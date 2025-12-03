Mély dekoltázs, csillogás és merészség: Sydney Sweeney megállíthatatlan

Sydney Sweeney ezúttal is gondoskodott arról, hogy felülmúlja önmagát, és minden kamerát magára vonzzon. A The Housemaid (A szobalány) New York-i bemutatóján olyan csillogó estélyiben lépett a nyilvánosság elé, amely tökéletesen illeszkedett Old Hollywood stílusához. A vörös szőnyegre Amanda Seyfried oldalán érkezett, aki szintén kimagasló eleganciával képviselte a film alkotógárdáját - írja a Daily Mail.

Sydney Sweeney csillogó estélyiben a vörös szőnyegen

Milyen ruhában jelent meg Sydney Sweeney a Housemaid premierjén?

A színésznő egy mélyen dekoltált, strasszokkal borított csillogó estélyit viselt, amely fűzős fazonjával kiemelte alakját. A hideg fényű kövek és az uszályos szabás klasszikus hollywoodi hangulatot teremtettek. Megjelenését egy fehér tollboa tette még vonzóbbá, miközben hosszú, szőke hajjal jelent meg – visszatérve a tőle megszokott ikonikus stílushoz.

Milyen kapcsolat van Sydney Sweeney és Scooter Braun között?

A színésznő és Scooter Braun a nyár folyamán kerültek közel egymáshoz, miután Sydney felbontotta eljegyzését Jonathan Davinóval. A pár azóta többször mutatkozott együtt, és bennfentesek szerint komolyabban veszik a kapcsolatot, mint azt sokan gondolták. Közös utazásaik és családias hangulatú Friendsgiving-összejöveteleik is erre utalnak.

Mit árul el Sydney Sweeney és Amanda Seyfried viszonya a film kapcsán?

Bár a filmben ádáz riválisokat alakítanak, a valóságban kifejezetten jó a kapcsolatuk. A premier vörös szőnyegén egymás mellett pózoltak, és több interjúban is kiemelték, hogy a közös munka során erős szakmai összhang alakult ki köztük. Látványos stílusban, egymást kiegészítve jelentek meg a bemutatón.

Miről szól Sydney Sweeney új filmje, a The Housemaid?

A történet egy nehéz helyzetben lévő fiatal nőt követ, aki új életet kezd egy gazdag házaspár házvezetőnőjeként. Ahogy egyre mélyebbre kerül a család titkaiban, a helyzet egyre sötétebbé válik. A film Freida McFadden nagy sikerű könyvsorozatának első részét dolgozza fel, és a thriller elemek mellett pszichológiai feszültséggel is operál.

