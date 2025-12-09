Sydney Sweeney végre kimondta: kiderült az igazság a műtétes pletykákról!

A világszerte ismert amerikai színésznő, Sydney Sweeney egy friss interjúban tisztázta a megjelenését érintő híreszteléseket. A rajongók és kritikusok egy része az utóbbi években plasztikai beavatkozásokat sejtett a kinézete mögött, azonban a sztár hangsúlyozta: az arcát nem műtötték, a változásokat egyszerűen a felnőtté válás, a profi smink és a stúdiófények okozzák – írja a lenta.ru.

Sydney Sweeney reagált a találgatásokra

Az „Eufória” 28 éves színésznője az Allure magazinnak adott interjújában beszélt először nyíltan arról, mennyire bántják a róla terjedő pletykák. Kiemelte, mennyire irreális az internetes összehasonlítás:

Nem lehet egy 12 éves kori fotómat a mostani, profi sminkkel és világítással készült képekkel összevetni. Természetesen máshogy nézek ki!

– hangsúlyozta.

Sweeney azt is hozzátette, hogy fél az injekcióktól és semmilyen esztétikai beavatkozást nem végeztetett.

A sérülés, amelyről kevés rajongó tudott

A színésznő azt is elárulta, hogy gyermekkorában súlyos baleset érte: wakeboardozás közben megsérült a bal szeménél, és 19 öltéssel kellett összevarrni a sebet. Ez okozta az arcán látható enyhe aszimmetriát.

Az egyik szemhéjam kicsit jobban nyílik, mint a másik. Ez a baleset óta így van.

– magyarázta.

Miért fontos Sydney Sweeney számára a tiszta beszéd?

A színésznő elmondta, hogy a közösségi média kommentjei sokszor teljesen eltorzítják a valóságot, és olyan elvárásokat teremtenek, amelyek senkinek sem tesznek jót. Úgy érzi, felelőssége, hogy tisztán beszéljen a természetes változásokról – ezzel is segítve a fiatalokat, akik sokszor hamis szépségideálokhoz mérik magukat.

