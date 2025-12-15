Egyetlen hiba, és vége: Sydney Sweeney randizási szabályai könyörtelenek

Sydney Sweeney az Allure magazinnak adott interjúban Amanda Seyfreiddel beszélgetve fogalmazta meg, mi az, ami számára igazán számít egy párkapcsolatban. A színésznő szerint a randizás során nem a külső az elsődleges szempont, hanem az, hogy a másik fél személyisége, hozzáállása és egója mennyire teszi működőképessé a kapcsolatot - tájékoztat a Fox News.

Sydney Sweeney szerint a személyiség mindent felülír a randizás során - Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit vár el Sydney Sweeney egy férfitól?

Sydney Sweeney elmondása szerint fontos számára, hogy egy férfi ápolt legyen, magabiztosságot sugározzon és legyen benne természetes vonzerő. Ugyanakkor hangsúlyozta: ezek csak addig számítanak, amíg a személyiség nem írja felül őket. Ha valaki tiszteletteljes, humoros és kiegyensúlyozott, az sokkal többet nyom a latban, mint bármilyen külső adottság.

A színésznő szerint a rossz személyiség azonnal elveszi a vonzerőt, még akkor is, ha valaki a „legtökéletesebb külsővel” rendelkezik. Úgy fogalmazott: egy negatív hozzáállás vagy túlzott ego minden esetben kizáró ok, míg egy jó személyiség akár a külső hibákat is képes ellensúlyozni.

Sydney Sweeney őszintén beszélt párkapcsolati elvárásairól

Sydney Sweeney kiemelte, hogy független nőként nem keres eltartót vagy domináns partnert. Számára az ideális párkapcsolat partnerségen alapul, ahol mindkét fél támogatja a másikat a céljai elérésében. Hangsúlyozta: a siker és az önállóság nem zárja ki az egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatot.

Sydney Sweeney randizási szabályai

A színésznő randizási szabályai egyszerűek, de határozottak: a tisztelet, az önazonosság és az érzelmi intelligencia alapkövetelmény. Nem tolerálja az arroganciát, a túlzott egót vagy a felszínességet, és szerinte hosszú távon csak az működik, ha két ember valódi csapattársként tekint egymásra.

Itt az igazság! Sydney Sweeney bevallotta, hogy igaziak-e a mellei

Egy új interjú váratlan fordulatot vett, amikor egy kényes kérdés is szóba került. Sydney Sweeney a kamerák előtt, hazugságvizsgáló segítségével tisztázta az egyik legtöbbet vitatott pletykát.

Nézd meg közelről: Sydney Sweeney olyan nagyot villantott, hogy órákig nem tértek magukhoz a rajongók

Sydney Sweeney újra megmutatta, milyen könnyedén vonzza magára a figyelmet.Sydney Sweeney a „kis londoni pihenés” alatt egyszerre mutatta meg játékos oldalát és azt az erőt, amelyet legújabb filmje történetéből merített.