Ilyen szexi sárkányt még nem láttunk: Sydney Sweeney letarolta a hálaadás estéjét

A hollywoodi hálaadás-napi baráti bulik évről évre egyre extrémebbé válnak, de az idei biztosan beírja magát a popkulturális történelembe — elsősorban Sydney Sweeney miatt. A Sydney Sweeney által választott vörös, fényes, testhez simuló, szexi sárkány jelmez azonnal óriási visszhangot kapott, miután a színésznő feltöltötte a fotókat a Shrek-témájú hálaadás-napi ünneplésről – írja a PageSix.

Sydney Sweeney elegáns oldalát is megmutatta a vörös szőnyegen. Fotó: VALERIE MACON / AFP

Shrek-világ életre kelt: mindenki jelmezbe bújt, de Sydney vitte a show-t

A bulin a Shrek-témájú hálaadás-napi baráti ünneplés ötlete mindent vitt: volt gumiruhás Szamár, Fiona, Shrek, és persze a híres sárkány, különösen dögös változata — utóbbi szerepet Sydney vállalta magára. A sztár térdig érő piros zokniban, csillogó vörös testhez simuló ruhában, fekete harisnyában és sárkányfülekben pózolt, többek között úgy is, hogy játékosan a magasba kapta azt a barátját, aki felfújható Szamár-jelmezben érkezett.

A szexi sárkány jelmez és a hálaadás-napi baráti buli kulisszái mellett Sweeney több fényképet is megosztott a hét történéseiről: vidámpark, közös éneklés, tengerparti kikapcsolódás, majd vízi sportok a barátaival.

Még ennél is érdekesebb azonban, hogyan telt számára maga a hálaadás napja. A beszámolók szerint Sweeney a párjával, Scooter Braunnal pihent a Florida Keys-ben található luxusotthonában. A párost együtt fotózták a medencében összebújva, majd vízi sportolás közben is, ami miatt a rajongók szerint kapcsolatuk egyre komolyabb.

A színésznő egy további, szintén nagyot futó felvételt is közzétett: abban a hideg ellenére vízisízett, mondván, ez az utolsó futása, mielőtt befagyna a tó. A Sydney Sweeney hálaadás-napi fotók így nemcsak a buliról, hanem a sztár teljes hetéről adtak betekintést.

