Brutális fotók: Vérző fejjel kapták lencsevégre Sydney Sweeneyt

Sydney Sweeney legfrissebb bejegyzései azonnal felkeltették a rajongók figyelmét: a képeken a színésznő vérfoltos ruhában, mégis mosolyogva látható, amint egy forgatási szünetben szendvicset eszik egy konyhában. Egy másik fotón játékosan nyújtja ki a nyelvét egy „Hot Set” felirat alatt, jelezve, hogy épp zajlik a felvétel. A képeken feltűnik Amanda Seyfried és Brandon Sklenar is, akik szintén szerepelnek a pszichothrillerben – írja a DailyMail.

Mit mond a rendező Sydney Sweeney-ről?

A film rendezője, Paul Feig nemrég elismerően nyilatkozott a színésznőről, hangsúlyozva, hogy Sydney Sweeney rendkívül magabiztos és testtudatos. Elmondása szerint ritka, hogy egy fiatal sztár ennyire természetesen viszonyuljon önmagához és a szerepeihez.

Feig kiemelte: a forgatáson az intim jelenetek kezelése gördülékenyen zajlott, amit nagyban segített az intimitáskoordinátor jelenléte

– ezt a rendező Hollywood egyik legpozitívabb újításának nevezte.

Sydney Sweeney és a hirtelen jött hírnév

Amanda Seyfried szintén megszólalt, és őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a hirtelen jött reflektorfény. Elismerően szólt fiatal kolléganőjéről, akit kedvesnek, nagylelkűnek és rendkívül erős személyiségnek nevezett.

Seyfried szerint nem könnyű ilyen fiatalon kezelni a hírnevet és a folyamatos figyelmet, de Sydney Sweeney láthatóan magabiztosan navigál ebben a világban.

Új thriller, új oldal

A The Housemaid című film Freida McFadden 2022-es regénye alapján készül, és egy sötét, feszültséggel teli történetet ígér. A kulisszák mögötti fotók alapján már most sejthető, hogy a nézők egy intenzív, érzelmekkel teli alkotásra számíthatnak.

