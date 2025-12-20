Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

the housemaid

Brutális fotók: Vérző fejjel kapták lencsevégre Sydney Sweeneyt

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő és merész kulisszák mögötti fotókat osztott meg legújabb filmje forgatásáról az Instagramon a világsztár színésznő. Sydney Sweeney a készülő thriller, The Housemaid munkálataiba engedett bepillantást, nem mindennapi módon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
the housemaidAmanda SeyfriedSydney Sweeney

Sydney Sweeney legfrissebb bejegyzései azonnal felkeltették a rajongók figyelmét: a képeken a színésznő vérfoltos ruhában, mégis mosolyogva látható, amint egy forgatási szünetben szendvicset eszik egy konyhában. Egy másik fotón játékosan nyújtja ki a nyelvét egy „Hot Set” felirat alatt, jelezve, hogy épp zajlik a felvétel. A képeken feltűnik Amanda Seyfried és Brandon Sklenar is, akik szintén szerepelnek a pszichothrillerben – írja a DailyMail.

American actress and producer Sydney Sweeney wearing a fully custom Galia Lahav gown with Jacob & Co. high jewelry arrives at the Los Angeles Premiere Of Lionsgate's 'The Housemaid' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on December 15, 2025 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sydney Sweeney
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto / AFP

Mit mond a rendező Sydney Sweeney-ről?

A film rendezője, Paul Feig nemrég elismerően nyilatkozott a színésznőről, hangsúlyozva, hogy Sydney Sweeney rendkívül magabiztos és testtudatos. Elmondása szerint ritka, hogy egy fiatal sztár ennyire természetesen viszonyuljon önmagához és a szerepeihez.

Feig kiemelte: a forgatáson az intim jelenetek kezelése gördülékenyen zajlott, amit nagyban segített az intimitáskoordinátor jelenléte

 – ezt a rendező Hollywood egyik legpozitívabb újításának nevezte.

Sydney Sweeney és a hirtelen jött hírnév

Amanda Seyfried szintén megszólalt, és őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a hirtelen jött reflektorfény. Elismerően szólt fiatal kolléganőjéről, akit kedvesnek, nagylelkűnek és rendkívül erős személyiségnek nevezett.

Seyfried szerint nem könnyű ilyen fiatalon kezelni a hírnevet és a folyamatos figyelmet, de Sydney Sweeney láthatóan magabiztosan navigál ebben a világban.

Új thriller, új oldal

A The Housemaid című film Freida McFadden 2022-es regénye alapján készül, és egy sötét, feszültséggel teli történetet ígér. A kulisszák mögötti fotók alapján már most sejthető, hogy a nézők egy intenzív, érzelmekkel teli alkotásra számíthatnak.

Kapcsolódó tartalmaink:

Sydney Sweeney újra megmutatta: fehér ruhájában megidézte Marilyn Monroe-t

A 28 éves színésznő ismét bebizonyította: pontosan tudja, hogyan kell minden szempárt magára vonni. Sydney Sweeney a The Housemaid Los Angeles-i premierjén olyan ruhában jelent meg, amelyről azonnal Marilyn Monroe legendás pillanata jutott mindenkinek az eszébe.

Ezt látnia kell! Elon Musk teljesen kiakadt Sydney Sweeney ruhája láttán!

A színésznő megjelenésétől ismét felrobbant az internet, mégis mindenki egy ember reakciójára figyel. Elon Musk nem semmi mémet posztolt Sydney Sweeney alakjáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!