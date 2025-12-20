Brutális fotók: Vérző fejjel kapták lencsevégre Sydney Sweeneyt

Sydney Sweeney legfrissebb bejegyzései azonnal felkeltették a rajongók figyelmét: a képeken a színésznő vérfoltos ruhában, mégis mosolyogva látható, amint egy forgatási szünetben szendvicset eszik egy konyhában. Egy másik fotón játékosan nyújtja ki a nyelvét egy „Hot Set” felirat alatt, jelezve, hogy épp zajlik a felvétel. A képeken feltűnik Amanda Seyfried és Brandon Sklenar is, akik szintén szerepelnek a pszichothrillerben – írja a DailyMail.
Mit mond a rendező Sydney Sweeney-ről?
A film rendezője, Paul Feig nemrég elismerően nyilatkozott a színésznőről, hangsúlyozva, hogy Sydney Sweeney rendkívül magabiztos és testtudatos. Elmondása szerint ritka, hogy egy fiatal sztár ennyire természetesen viszonyuljon önmagához és a szerepeihez.
Feig kiemelte: a forgatáson az intim jelenetek kezelése gördülékenyen zajlott, amit nagyban segített az intimitáskoordinátor jelenléte
– ezt a rendező Hollywood egyik legpozitívabb újításának nevezte.
Sydney Sweeney és a hirtelen jött hírnév
Amanda Seyfried szintén megszólalt, és őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a hirtelen jött reflektorfény. Elismerően szólt fiatal kolléganőjéről, akit kedvesnek, nagylelkűnek és rendkívül erős személyiségnek nevezett.
Seyfried szerint nem könnyű ilyen fiatalon kezelni a hírnevet és a folyamatos figyelmet, de Sydney Sweeney láthatóan magabiztosan navigál ebben a világban.
Új thriller, új oldal
A The Housemaid című film Freida McFadden 2022-es regénye alapján készül, és egy sötét, feszültséggel teli történetet ígér. A kulisszák mögötti fotók alapján már most sejthető, hogy a nézők egy intenzív, érzelmekkel teli alkotásra számíthatnak.
