Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Hatalmas szélvihar döntött le egy közel 24 méter magas Szabadság-szobor-másolatot Brazília déli részén, a Porto Alegre melletti Guaíba városában. A Szabadság-szobor egy áruház parkolójában állt, amikor az erős széllökések miatt megbillent, majd teljesen összeomlott.
A Szabadság-szobor másolata egy Havan nevű kiskereskedelmi lánc üzlete előtt kapott helyet, közvetlenül egy forgalmas út és egy gyorsétterem közelében. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a szobor előbb megdől, majd hatalmas robajjal a földre zuhan, miközben az úton közlekedő autók tovább haladnak – írja a Hindustan Times.

A Szabadság-szobor másolata teljesen összeomlott a brazíliai Guaíba városában, miután az erős szélvihar ledöntötte az áruház parkolójában álló szobrot.
Fotó: Twitter

Szerencsére a baleset idején a parkoló szinte teljesen üres volt, így senki sem sérült meg. A helyi hatóságok korábban már piros riasztást adtak ki a rendkívül erős szél miatt, és arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak otthon, rögzítsék az ajtókat és ablakokat, valamint áramtalanítsák az elektromos berendezéseket.

Miért dőlt össze a Szabadság-szobor Brazíliában?

A Szabadság-szobor összeomlását a térséget sújtó rendkívül erős széllökések okozták, amelyek a hatóságok szerint veszélyes mértéket értek el. A polgári védelem már órákkal korábban figyelmeztetett a vihar közeledtére, ennek köszönhetően a környéken tartózkodók többsége elhagyta a területet.

A szakemberek műszaki vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy a szobor rögzítése és szerkezete megfelelt-e az extrém időjárási körülményeknek, illetve hogyan lehet megelőzni a hasonló baleseteket a jövőben.

 

