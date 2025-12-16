Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

A Szabadság-szobor másolata egy Havan nevű kiskereskedelmi lánc üzlete előtt kapott helyet, közvetlenül egy forgalmas út és egy gyorsétterem közelében. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a szobor előbb megdől, majd hatalmas robajjal a földre zuhan, miközben az úton közlekedő autók tovább haladnak – írja a Hindustan Times.

A Szabadság-szobor másolata teljesen összeomlott a brazíliai Guaíba városában, miután az erős szélvihar ledöntötte az áruház parkolójában álló szobrot.

Fotó: Twitter

Szerencsére a baleset idején a parkoló szinte teljesen üres volt, így senki sem sérült meg. A helyi hatóságok korábban már piros riasztást adtak ki a rendkívül erős szél miatt, és arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak otthon, rögzítsék az ajtókat és ablakokat, valamint áramtalanítsák az elektromos berendezéseket.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Miért dőlt össze a Szabadság-szobor Brazíliában?

A Szabadság-szobor összeomlását a térséget sújtó rendkívül erős széllökések okozták, amelyek a hatóságok szerint veszélyes mértéket értek el. A polgári védelem már órákkal korábban figyelmeztetett a vihar közeledtére, ennek köszönhetően a környéken tartózkodók többsége elhagyta a területet.

A szakemberek műszaki vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy a szobor rögzítése és szerkezete megfelelt-e az extrém időjárási körülményeknek, illetve hogyan lehet megelőzni a hasonló baleseteket a jövőben.