Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

kínzás

Hatvan csivava között tartotta fogva férjét a szadista feleség

41 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egy belga büntetőeljárás során súlyos bántalmazási ügy részletei kerültek napvilágra. A szadista feleség magatartását több hónapnyi bizonyíték és tanúvallomás támasztja alá, miközben a hatóságok a történtek körülményeit és következményeit vizsgálják.
kínzáscsaládon belüli erőszakcsivavaszadista

Az ügy középpontjában egy 47 éves nő áll, akit a belga bíróság azzal vádol, hogy szadista módszerekkel, rendszeres kínzással és fogva tartással élt férjével szemben. A házban hatvan csivava élt, a férfit pedig ezek gondozására, állandó takarításra késnyszerítette, mindezt teljes elszigeteltségben. A bizonyítékok alapján a bántalmazás mind fizikai, mind pszichés szinten rendkívüli súlyosságú volt - tájékoztat a Daily Mail.

csivava, szadista feleség
A szadista feleség csivavái jelentős szerepet játszottak a bántalmazási ügyben - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Milyen körülmények között tartotta fogva férjét a szadista feleség?

A bíróság szerint a férfi mindennapjait kényszer, megfélemlítés és folyamatos ellenőrzés uralta. A feleség elrejtette a cipőit, kamerákkal figyelte, és ha egy pillanatra is megállt, távolról ráüvöltött. A férfit időnként kerti fészerbe, kennelbe vagy egy sötét pincébe zárta, ahol étel és víz nélkül kellett várakoznia. A körülmények a teljes kontrollt és a szökés megakadályozását szolgálták.

Hogyan élte túl a férj az egyéves bántalmazást és fogva tartást?

A férfi naponta elszenvedett fizikai büntetéseket és megalázásokat, mégis életben maradt. Zavart állapotban, hipotermiával és súlyos sérülésekkel teli teste azt mutatta, hogy csak minimális erőforrásokra támaszkodhatott. Végül annyi ereje maradt, hogy március 18-án elmeneküljön, és segítséget kérjen a szomszédoktól, akik riasztották a hatóságokat.

Miért tartottak a házban hatvan csivavát és hogyan befolyásolta ez az erőszakot?

A bírósági iratok szerint a hatvan csivava jelenléte nem tudatos tenyésztésből, hanem egy ellenőrizetlen túlszaporulatból alakult ki: a nő néhány kutyával kezdte, ám nem ivartalanította az állatokat, és nem felügyelte a szaporulatukat, így rövid idő alatt kezelhetetlenül megnőtt a létszám. A zsúfolt környezet a bántalmazás részévé vált, mivel a férfit kényszerítették az állandó takarításra és gondozásra, gyakran mezítláb és megfelelő eszközök nélkül, ami tovább fokozta fizikai és lelki megterhelését.

Milyen büntetést kap a szadista feleség?

Az ügyészség nyolcéves börtönbüntetést kért, figyelembe véve a bántalmazás időtartamát, súlyosságát és az áldozatra gyakorolt tartós hatásokat. A védelem enyhébb ítéletet szeretne, arra hivatkozva, hogy a nő később megbánta tetteit. A végső ítéletet január 7-én hirdetik ki.

