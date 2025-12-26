Mint egy lassan ketyegő óra: mit tesz a szervezettel a napi egy ital?

A kutatás eredményeit a rangos BMJ Global Health folyóiratban publikálták, a tanulmány szerint pedig már napi 9 gramm alkohol — ami alig több egy szabványos italnál — jelentősen növeli a szájrák kialakulásának esélyét – írja a DailyMail.
A vizsgálatot Dr. Sharayu Mhatre vezette, aki munkatársaival 1 803 igazolt szájrákos beteget hasonlított össze 1 903 egészséges kontrollszeméllyel. A résztvevők 2010 és 2021 között öt különböző kutatóközpontból kerültek ki.
Megdöbbentő statisztikák a fiatalabb korosztályról
A kutatás különösen riasztó megállapítása, hogy a szájrák egyre gyakrabban érinti a fiatalabbakat is:
- az esetek közel 46 százaléka a 25–45 éves korosztályban fordult elő
- a legtöbb érintett 35 és 54 év közötti volt
- az alkoholt fogyasztók körében 68 százalékkal magasabb kockázatot mértek
A nemzetközi italokat fogyasztóknál ez az arány 72 százalék, míg a helyben főzött alkoholok esetében 87 százalékos kockázatnövekedést találtak.
Már minimális mennyiség is számít a szájrák kockázatánál
A kutatók szerint még 2 gramm alatti napi sörfogyasztás is összefüggésbe hozható a szájrák kialakulásával. Napi 9 gramm alkohol pedig átlagosan 50 százalékkal növelte a betegség kockázatát, ami egyértelműen cáfolja a „mértékletes ivás” biztonságosságát.
Alkohol és rágótobak — veszélyes kombináció
A tanulmány kitért a rágótobak (például a Indiában elterjedt paan) használatára is. Az eredmények szerint:
- a szájrákos betegek átlagosan 21 éve használtak rágótobakot
- a kontrollcsoportban ez 18 év volt
- alkohol és rágótobak együttese esetén a szájrák kockázata több mint négyszeresére nőtt
A kutatók hangsúlyozták: az alkohol önmagában is a legerősebb kockázati tényező, függetlenül a dohányhasználat időtartamától.
Mi történik a szájüregben?
A szakértők szerint az alkoholban található etanol megváltoztathatja a száj nyálkahártyájának zsírösszetételét. Ez elvékonyíthatja a szöveteket, így azok könnyebben felszívhatják más rákkeltő anyagokat, például a dohánytermékekből származó vegyületeket.
A kutatás végkövetkeztetése egyértelmű:
„A szájrák kialakulása szempontjából nincs biztonságos alkoholfogyasztási szint.”
Növekvő esetszám Európában is
Korábbi adatok szerint az elmúlt három évtizedben több mint egyharmadával nőtt a fej- és nyaki daganatok száma Nagy-Britanniában. A szakértők a növekedést elsősorban az alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a humán papillomavírus (HPV) terjedésével magyarázzák. A statisztikák alapján az Egyesült Királyságban a száj- és torokrákos esetek mintegy 70 százaléka HPV-fertőzéshez köthető, amely nemcsak szexuális úton, hanem bőrkontaktussal is terjedhet.
Van egy ijesztő hatása az alkoholnak, amit csak kevesen ismernek
Egy friss amerikai felmérés szerint sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy az alkohol rákot okozhat. Több szakértő az elmúlt évtizedek reklámkampányait teszi felelőssé a jelenségért, ráirányítva a figyelmet arra, hogy erőteljesebben tudatosítani kellene az alkoholfogyasztás káros hatásait.
Ezzel a trükkel visszaszorítható az alkoholfogyasztás
Új módszert találhattak az egyik leggyakoribb függőség leküzdésére. Egy új kutatás szerint jelentősen visszafoghatja az alkoholfogyasztást, ha az emberek szembesülnek a rák kialakulásának veszélyével, és közben számolják is az elfogyasztott italokat.