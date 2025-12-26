Mint egy lassan ketyegő óra: mit tesz a szervezettel a napi egy ital?

A kutatás eredményeit a rangos BMJ Global Health folyóiratban publikálták, a tanulmány szerint pedig már napi 9 gramm alkohol — ami alig több egy szabványos italnál — jelentősen növeli a szájrák kialakulásának esélyét – írja a DailyMail.

Szájrák: a friss kutatás szerint már napi egyetlen alkoholos ital is jelentősen növelheti a kialakulás kockázatát. Fotó:Illusztráció/Unplash

A vizsgálatot Dr. Sharayu Mhatre vezette, aki munkatársaival 1 803 igazolt szájrákos beteget hasonlított össze 1 903 egészséges kontrollszeméllyel. A résztvevők 2010 és 2021 között öt különböző kutatóközpontból kerültek ki.

Megdöbbentő statisztikák a fiatalabb korosztályról

A kutatás különösen riasztó megállapítása, hogy a szájrák egyre gyakrabban érinti a fiatalabbakat is:

az esetek közel 46 százaléka a 25–45 éves korosztályban fordult elő

a legtöbb érintett 35 és 54 év közötti volt

az alkoholt fogyasztók körében 68 százalékkal magasabb kockázatot mértek

A nemzetközi italokat fogyasztóknál ez az arány 72 százalék, míg a helyben főzött alkoholok esetében 87 százalékos kockázatnövekedést találtak.

Már minimális mennyiség is számít a szájrák kockázatánál

A kutatók szerint még 2 gramm alatti napi sörfogyasztás is összefüggésbe hozható a szájrák kialakulásával. Napi 9 gramm alkohol pedig átlagosan 50 százalékkal növelte a betegség kockázatát, ami egyértelműen cáfolja a „mértékletes ivás” biztonságosságát.

Alkohol és rágótobak — veszélyes kombináció

A tanulmány kitért a rágótobak (például a Indiában elterjedt paan) használatára is. Az eredmények szerint:

a szájrákos betegek átlagosan 21 éve használtak rágótobakot

a kontrollcsoportban ez 18 év volt

alkohol és rágótobak együttese esetén a szájrák kockázata több mint négyszeresére nőtt

A kutatók hangsúlyozták: az alkohol önmagában is a legerősebb kockázati tényező, függetlenül a dohányhasználat időtartamától.

Mi történik a szájüregben?

A szakértők szerint az alkoholban található etanol megváltoztathatja a száj nyálkahártyájának zsírösszetételét. Ez elvékonyíthatja a szöveteket, így azok könnyebben felszívhatják más rákkeltő anyagokat, például a dohánytermékekből származó vegyületeket.

A kutatás végkövetkeztetése egyértelmű:

„A szájrák kialakulása szempontjából nincs biztonságos alkoholfogyasztási szint.”

Növekvő esetszám Európában is

Korábbi adatok szerint az elmúlt három évtizedben több mint egyharmadával nőtt a fej- és nyaki daganatok száma Nagy-Britanniában. A szakértők a növekedést elsősorban az alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a humán papillomavírus (HPV) terjedésével magyarázzák. A statisztikák alapján az Egyesült Királyságban a száj- és torokrákos esetek mintegy 70 százaléka HPV-fertőzéshez köthető, amely nemcsak szexuális úton, hanem bőrkontaktussal is terjedhet.