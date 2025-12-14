Sokan félvállról veszik, pedig ez rák első jele lehet

A téli hónapokban a megfázás, az influenza és a különféle légúti fertőzések miatt sokan tapasztalnak köhögést, orrfolyást és gyengeséget. A hideg idő és a fűtött helyiségek száraz levegője azonban egy másik kellemetlenséget is okozhat: a szájüregben megjelenő aftákat, gyulladásokat és kisebb fekélyeket. Bár ezek többsége ártalmatlan és magától elmúlik, a szakértők figyelmeztetnek: ha a tünetek három hétnél tovább fennállnak, érdemes komolyan venni őket, mert akár a szájüregi rák korai jelei is lehetnek – tájékoztat a FOCUS Online.

Rendszeres fogorvosi ellenőrzéssel elkerülhető a szájüregi rák kialakulása

Fotó: Pexels

Nem gyógyuló sebek télen – mikor kell aggódni?

A szájüregben jelentkező kisebb fekélyek gyakran a dehidratáció, az irritáció vagy a fertőzések következményei. A legtöbb esetben két héten belül elmúlnak. Dr. Andrej Bozic szájsebész azonban arra figyelmeztet, hogy a tartós, három hétnél tovább fennálló sebeket nem szabad „téli jelenségnek” tekinteni.

Ha egy szájüregi seb nem gyógyul, az akár autoimmun betegségre, krónikus fertőzésre vagy rosszindulatú elváltozásra is utalhat.

A szájüregi rák korai tünetei

A szájüregi rák felismerése nem egyszerű, mert a korai elváltozások fájdalommentesek lehetnek, így sok beteg nem tulajdonít nekik jelentőséget. A következő jelek esetén azonban ajánlott orvoshoz vagy fogorvoshoz fordulni:

tartós, nem gyógyuló szájüregi sebek

fehér foltok (leukoplákia) a nyálkahártyán

piros foltok (erythroplákia)

visszatérő kisebb vérzések

duzzanat, csomó a szájban vagy a nyakon

fájdalom rágás, nyelés vagy beszéd közben

ismeretlen eredetű torok- vagy szájfájdalom

Dr. Bozic hangsúlyozza: ezek nem minden esetben jelentik a rák jelenlétét, de korai diagnózis esetén sokkal hatékonyabban kezelhetők az esetleges elváltozások.

A szájüregi rák legfőbb kockázati tényezői

A kutatások szerint több életmódbeli tényező is növeli a szájüregi rák kialakulásának esélyét:

dohányzás (cigaretta, pipa, szivar, bagózás)

túlzott alkoholfogyasztás

rossz szájhigiénia

tartós irritáció a szájüregben

legyengült immunrendszer

A dohányzás és az alkohol együttesen harmincszorosára is növelheti a kockázatot.