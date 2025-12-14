Hírlevél
daganat

Sokan félvállról veszik, pedig ez rák első jele lehet

38 perce
Olvasási idő: 8 perc
A téli időszakban gyakrabban jelentkeznek légúti fertőzések és kellemetlen tünetek, ám van egy jel, amelyet sokan félvállról vesznek: a makacs szájüregi sebek. A szakértők szerint bizonyos esetekben ezek akár a szájüregi rák korai figyelmeztető jelei is lehetnek.
A téli hónapokban a megfázás, az influenza és a különféle légúti fertőzések miatt sokan tapasztalnak köhögést, orrfolyást és gyengeséget. A hideg idő és a fűtött helyiségek száraz levegője azonban egy másik kellemetlenséget is okozhat: a szájüregben megjelenő aftákat, gyulladásokat és kisebb fekélyeket. Bár ezek többsége ártalmatlan és magától elmúlik, a szakértők figyelmeztetnek: ha a tünetek három hétnél tovább fennállnak, érdemes komolyan venni őket, mert akár a szájüregi rák korai jelei is lehetnek – tájékoztat a FOCUS Online.

szájüregi rák
Rendszeres fogorvosi ellenőrzéssel elkerülhető a szájüregi rák kialakulása
Fotó: Pexels

Nem gyógyuló sebek télen – mikor kell aggódni?

A szájüregben jelentkező kisebb fekélyek gyakran a dehidratáció, az irritáció vagy a fertőzések következményei. A legtöbb esetben két héten belül elmúlnak. Dr. Andrej Bozic szájsebész azonban arra figyelmeztet, hogy a tartós, három hétnél tovább fennálló sebeket nem szabad „téli jelenségnek” tekinteni.

Ha egy szájüregi seb nem gyógyul, az akár autoimmun betegségre, krónikus fertőzésre vagy rosszindulatú elváltozásra is utalhat.

A szájüregi rák korai tünetei

A szájüregi rák felismerése nem egyszerű, mert a korai elváltozások fájdalommentesek lehetnek, így sok beteg nem tulajdonít nekik jelentőséget. A következő jelek esetén azonban ajánlott orvoshoz vagy fogorvoshoz fordulni:

  • tartós, nem gyógyuló szájüregi sebek
  • fehér foltok (leukoplákia) a nyálkahártyán
  • piros foltok (erythroplákia)
  • visszatérő kisebb vérzések
  • duzzanat, csomó a szájban vagy a nyakon
  • fájdalom rágás, nyelés vagy beszéd közben
  • ismeretlen eredetű torok- vagy szájfájdalom

Dr. Bozic hangsúlyozza: ezek nem minden esetben jelentik a rák jelenlétét, de korai diagnózis esetén sokkal hatékonyabban kezelhetők az esetleges elváltozások.

A szájüregi rák legfőbb kockázati tényezői

A kutatások szerint több életmódbeli tényező is növeli a szájüregi rák kialakulásának esélyét:

  • dohányzás (cigaretta, pipa, szivar, bagózás)
  • túlzott alkoholfogyasztás
  • rossz szájhigiénia
  • tartós irritáció a szájüregben
  • legyengült immunrendszer

A dohányzás és az alkohol együttesen harmincszorosára is növelheti a kockázatot.

Hogyan előzhetők meg a szájüregi elváltozások?

A szakértők szerint a megelőzés és a korai felismerés kulcsfontosságú. Dr. Bozic az alábbiakat javasolja:

  • rendszeres fogorvosi ellenőrzés, ahol a szakember a szájnyálkahártyát is megvizsgálja
  • napi kétszeri alapos fog- és nyelvtisztítás
  • elegendő folyadékfogyasztás
  • alkoholos, savas ételek és irritáló szerek kerülése
  • dohányzásról való leszokás

Ezek az apró lépések jelentősen csökkentik a gyulladások és tartós fekélyek kialakulását.

A téli időszakban gyakoribbak a kisebb szájüregi panaszok, de ha egy seb vagy elváltozás három hétnél tovább nem gyógyul, azt komolyan kell venni. 

A korai felismerés életmentő lehet a szájüregi rák esetében, így a szakértők mindenkit arra biztatnak, hogy panasz esetén mielőbb forduljon fogorvoshoz vagy szakorvoshoz.

