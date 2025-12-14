Sokan félvállról veszik, pedig ez rák első jele lehet

A téli hónapokban a megfázás, az influenza és a különféle légúti fertőzések miatt sokan tapasztalnak köhögést, orrfolyást és gyengeséget. A hideg idő és a fűtött helyiségek száraz levegője azonban egy másik kellemetlenséget is okozhat: a szájüregben megjelenő aftákat, gyulladásokat és kisebb fekélyeket. Bár ezek többsége ártalmatlan és magától elmúlik, a szakértők figyelmeztetnek: ha a tünetek három hétnél tovább fennállnak, érdemes komolyan venni őket, mert akár a szájüregi rák korai jelei is lehetnek – tájékoztat a FOCUS Online.
Nem gyógyuló sebek télen – mikor kell aggódni?
A szájüregben jelentkező kisebb fekélyek gyakran a dehidratáció, az irritáció vagy a fertőzések következményei. A legtöbb esetben két héten belül elmúlnak. Dr. Andrej Bozic szájsebész azonban arra figyelmeztet, hogy a tartós, három hétnél tovább fennálló sebeket nem szabad „téli jelenségnek” tekinteni.
Ha egy szájüregi seb nem gyógyul, az akár autoimmun betegségre, krónikus fertőzésre vagy rosszindulatú elváltozásra is utalhat.
A szájüregi rák korai tünetei
A szájüregi rák felismerése nem egyszerű, mert a korai elváltozások fájdalommentesek lehetnek, így sok beteg nem tulajdonít nekik jelentőséget. A következő jelek esetén azonban ajánlott orvoshoz vagy fogorvoshoz fordulni:
- tartós, nem gyógyuló szájüregi sebek
- fehér foltok (leukoplákia) a nyálkahártyán
- piros foltok (erythroplákia)
- visszatérő kisebb vérzések
- duzzanat, csomó a szájban vagy a nyakon
- fájdalom rágás, nyelés vagy beszéd közben
- ismeretlen eredetű torok- vagy szájfájdalom
Dr. Bozic hangsúlyozza: ezek nem minden esetben jelentik a rák jelenlétét, de korai diagnózis esetén sokkal hatékonyabban kezelhetők az esetleges elváltozások.
A szájüregi rák legfőbb kockázati tényezői
A kutatások szerint több életmódbeli tényező is növeli a szájüregi rák kialakulásának esélyét:
- dohányzás (cigaretta, pipa, szivar, bagózás)
- túlzott alkoholfogyasztás
- rossz szájhigiénia
- tartós irritáció a szájüregben
- legyengült immunrendszer
A dohányzás és az alkohol együttesen harmincszorosára is növelheti a kockázatot.
Hogyan előzhetők meg a szájüregi elváltozások?
A szakértők szerint a megelőzés és a korai felismerés kulcsfontosságú. Dr. Bozic az alábbiakat javasolja:
- rendszeres fogorvosi ellenőrzés, ahol a szakember a szájnyálkahártyát is megvizsgálja
- napi kétszeri alapos fog- és nyelvtisztítás
- elegendő folyadékfogyasztás
- alkoholos, savas ételek és irritáló szerek kerülése
- dohányzásról való leszokás
Ezek az apró lépések jelentősen csökkentik a gyulladások és tartós fekélyek kialakulását.
A téli időszakban gyakoribbak a kisebb szájüregi panaszok, de ha egy seb vagy elváltozás három hétnél tovább nem gyógyul, azt komolyan kell venni.
A korai felismerés életmentő lehet a szájüregi rák esetében, így a szakértők mindenkit arra biztatnak, hogy panasz esetén mielőbb forduljon fogorvoshoz vagy szakorvoshoz.
