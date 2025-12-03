Extrém diéta: egy hónap csak halkonzervet evett, elképesztő mi történt vele

A szardínia diéta most újra a figyelem középpontjába került, miután egy harvardi–oxfordi háttérrel rendelkező kutató 30 napig kizárólag a konzervhalon élt. A férfi 1000 szardíniát evett meg egyetlen hónap alatt, miközben folyamatosan mérte a súlyát, az omega-3 szintjét, a ketózist és a teljesítményét, hogy kiderítse: valóban helyettesítheti-e a böjtöt egy ilyen extrém étrend – írja a FoxNews.

A szardínia diéta során a kutató 30 nap alatt 1000 halat evett meg, ami gyors ketózist, látványos fogyást és rekordmagas omega-3 szintet eredményezett. Fotó:Illusztráció/Unplash

Mit tesz a testtel a szardínia diéta 30 napon át?

A kutató három konzerv szardíniát evett naponta — ez nagyjából 90–120 halat jelentett hetente.

Az első napokban még csak a tiszta halat fogyasztotta, de hamar kiderült, hogy a kizárólagos fehérje- és zsírfogyasztás kevés energiát ad.

Ezért extra olívaolajat és MCT-olajat is beépített, ami gyorsan javította a közérzetét.

Az étrend hatására nagyon gyorsan ketózis alakult ki, ami sok szempontból a böjt anyagcsere-folyamatait idézi. A kutató az egészet afféle kísérletnek fogta fel: azt akarta látni, hogy a metabolikus "restart" diéta, a „delfinszintű omega-3” és a ketózis villámgyors beállása mit vált ki a szervezetből egy ilyen szélsőséges étrend mellett.

A férfi 30 nap alatt hat kilót fogyott, állítása szerint szokatlanul erősnek érezte magát, és a FGF-21 nevű anyagcsere-hormonszintje is megugrott. Véreredményei szerint az omega-3 olyan magas szintet ért el, hogy szinte delfinné vált.

A legkellemetlenebb mellékhatás a szag volt. Hiába zuhanyzott, mosott fogat és használt parfümöt, párja szerint „halat izzadt”, és a „csókok száma nulla lett” — még ezt is mérte.

Bár a kutató szerint rövid távon a szardínia akár a böjt alternatívája is lehet, figyelmeztetett: extrém omega-3 szintek kockázatot is jelenthetnek, és semmilyen ilyen jellegű kísérletet nem szabad szakember nélkül elkezdeni.

Az étrend, amely a világörökség része

A mediterrán étrendet, amely 2010-ben és 2013-ban felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének a listájára, azaz a világörökség részévé nyilvánították, a világ egyik legegészségesebb étrendjeként tartják számon a táplálkozástudósok, és emberek milliói szerint a legfinomabb mind közül. A Földközi-tengertől távolabb is sok konyhában népszerű, és egyre növekszik az érdeklődés e táplálkozási mód iránt, hiszen a mediterrán táplálkozást folytató népek körében a legmagasabb a várható élettartam.