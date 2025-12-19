Szaunában halt meg a japán házaspár – megrázó részletek!

A halálos kimenetelű szaunatűz Japán fővárosában, Tokióban történt 2025. 12. 15-én, hétfőn. Egy japán házaspár vesztette életét, amikor a Sauna Tiger nevű létesítmény egyik privát szaunakabinjában tűz ütött ki. A helyiségben tartózkodó 37 éves Matsuda Joko és 36 éves férje, Masanari nem tudtak kijutni a kabinból, és a helyszínen életüket vesztették. A rendőrség szerint elképzelhető, hogy egy meghibásodott ajtókilincs akadályozta meg a menekülésüket.

Szaunatűzben vesztette életét a házaspár (illusztráció) Fotó: Evelyn Chong /Pexels

Halálos szaunatűzben vesztették életüket

A hatóságok tájékoztatása szerint a házaspárt a földön, egymásra borulva, az ajtó közelében találták meg. A mentők kórházba szállították őket, azonban később mindketten meghaltak.

A tűzoltókat hétfőn, helyi idő szerint 12:25-kor riasztották, miután megszólalt a létesítmény tűzjelzője.

A helyszíni vizsgálat során egy megégett törölközőt találtak a szaunában, ami arra utal, hogy az érintkezhetett a forró szaunakövekkel, és ez okozhatta a tűzesetet.

The Tokyo Metropolitan Police Department is investigating the factors which may have led to a fire at a private sauna room in Tokyo, which ultimately killed two people.https://t.co/VJ6h6Cr8dV — The Japan News (@The_Japan_News) December 17, 2025

Kikapcsolt vészjelző is szerepet játszhatott

Kiderült az is, hogy a privát szaunakabin vészjelzője ki volt kapcsolva, és információk szerint már 2023 óta nem működött. A hatóságok vizsgálják, hogy ez milyen szerepet játszott abban, hogy a kigyulladt egy szauna, és a bent tartózkodók nem tudtak időben segítséget kérni.

A halálos szaunatűz körülményeit továbbra is vizsgálják. A rendőrség és a tűzoltóság azt próbálja megállapítani, pontosan mi vezetett a tragédiához, és hogy a műszaki hibák milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a tűz ütött ki a szaunában, és a házaspár életét vesztette – számolt be a BBC.

Megrázó képek és videó, ahogy porig ég egy toronykomplexum

Súlyos tűzeset történt novemberben, Kínában. Több mint negyven halálos áldozatot követelt a katasztrófa. A hongkongi tűz terjedése, okai és a felelősség kérdése továbbra is számos megválaszolatlan kérdést hordoz.

Halálos áldozata is volt a mezőtúri lakástűznek

Novemberben lángokba borult egy családi ház Mezőtúron, és bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, egy férfi életét már nem tudták megmenteni. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a halálos áldozatot követelő lakástűz okának feltárása érdekében vizsgálat indult.