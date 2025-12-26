Meglepő módszer: ha ezt az ételt fogyasztja, véget vethet a székrekedésnek

A székrekedés sokak életét megnehezíti, és gyakran éppen a kenyérfogyasztástól tartanak a betegek. Egy friss brit kutatás azonban rávilágít: nem minden kenyér árt a bélműködésnek – a rozskenyér kimondottan segíthet a rendszeres bélmozgás fenntartásában – tájékoztat a Fox News.

A székrekedés kezelésében néhány apró étrendi változtatás is sokat segíthet

Fotó: Shutterstock

Mit tehetünk a székrekedés ellen házilag?

A londoni King’s College kutatói elkészítették az első bizonyítékokon alapuló étrendi iránymutatást krónikus székrekedésben szenvedő felnőttek számára.

Az ajánlások között a következők szerepelnek:

kivi,

bőséges vízfogyasztás,

rostban gazdag rozskenyér.

Dr. Roshini Raj gasztroenterológus szerint a fehér kenyérrel ellentétben a rozs mind oldható, mind oldhatatlan rostot tartalmaz, ami javítja a széklet állagát és gyakoriságát. A finomított lisztből készült fehér kenyér ezzel szemben épp a székrekedést súlyosbíthatja.

Hogyan építsük be a rozskenyeret az étrendbe?

A rozs nemcsak rostban gazdag, hanem értékes ásványi anyagokat és vitaminokat is tartalmaz: vasat, magnéziumot, cinket és B-vitaminokat, amelyek támogatják az energiatermelést, az immunrendszert és a kognitív funkciókat. A rozs alacsony glikémiás indexű, hosszabb ideig tartó jóllakottságot biztosít, táplálja a bélflórát, és segít a szervezet számára fontos ásványi anyagok pótlásában.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rozskenyeret fokozatosan érdemes bevezetni, ellenkező esetben puffadást okozhat.

Emellett fontos, hogy valódi rozslisztből készült kenyeret válasszunk, ne barnára színezett búzakenyeret. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár a rozskenyér hatékony eszköz lehet, a változatos, rostban gazdag étrend, a kivi és a vízfogyasztás kombinációja biztosítja a legjobb eredményt a székrekedés kezelésében.

Milyen zöldségek segítenek a székrekedés ellen?

A székrekedés elleni küzdelemben nem csupán egy-egy „csodazöldség” fogyasztása a lényeg, hanem a rendszeres, rostban gazdag étrend. Néhány zöldség azonban olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különösen hatékonnyá teszik a székrekedés enyhítésében.

