Mi történhetett? Miss Finnországot megfosztották a koronájától

A héten megfosztották koronájától a finn szépségkirálynőt, Sarah Dzafce-t. A 2025-ös Miss Finnország egy rasszistának ítélt közösségi médiaképet tett közzé.

Sarah Dzafce finn szépségkirálynő fürdőruhában a színpadon a 74. Miss Universe nemzetközi szépségversenyen Bangkokban 2025. november 19-én

Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A fotón Dzafce az ujjával széthúzza a szemét, és ezt az ázsiaiak fizikai jegyeit gúnyoló gesztusként értelmezték, ami heves nemzetközi felháborodást váltott ki, néhány héttel a Miss Universe világversenyen való szereplése után. A Miss Finnország szervezet hivatalos közleményben jelezte, hogy a kép tartalma „ellentétes a verseny alapvető értékeivel”, amelyek között szerepel a tisztelet, egyenlőség, felelősség és emberi méltóság tiszteletben tartása – írja a NY Post.

A szépségkirálynő megbánta tettét

Dzafce a botrány után nyilvánosan elismerte, hogy tette sokakat megbánthatott, és kifejezte sajnálatát.

„Szeretnék bocsánatot kérni, különösen azoktól, akiket személyesen érintett ez a helyzet. Semmilyen módon nem ez volt a szándékom”

– írta közösségi oldalán.

Hangsúlyozta, hogy még sokat kell tanulnia, és hogy nagy jelentőséget tulajdonít az emberek háttérrel és különbözőségekkel szembeni tiszteletének. A szervezet döntését követően a második helyezett, Tara Lehtonen kapta meg a koronát, aki ígéretet tett arra, hogy méltósággal és felelősséggel fogja képviselni Finnországot. Ugyanakkor az új szépségkirálynő nem vesz részt a következő Miss Universe versenyen.

A idei, a 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny döntőjéről az Origo többször írt és fotósorozatot is közölt.



