A legkínosabb lebukás: videóra vették az erkélyen csüngő szeretőt

Döbbenetes jelenet játszódott le egy kínai társasház 10. emeletén, ahol egy nő majdnem a mélybe zuhant, miközben szeretője felesége elől próbált menekülni. A szomszédok videóra vették, ahogy a nő az életét kockáztatva az erkély korlátján csüng, majd a vízcsöveken és ablakpárkányokon kapaszkodva próbál leereszkedni az alatta lévő lakás felé.
A szerető állítása szerint a férfi pánikba esett, amikor felesége váratlanul hazaért, és kituszkolta őt az erkélyre, hogy ne derüljön ki a viszonyuk. A nő ezután a telefonját szorongatva, az életét kockáztatva próbált meg leereszkedni – számolt be a The Sun

Ijesztő, ahogy a szerető az ablakban állt – Fotó: X
Ijesztő, ahogy a szerető az ablakban állt
Fotó: X

A szomszédnál dörömbölt a szerető

A drámai perceknek szerencsére nem lett tragikus vége: a nő végül elérte az egyik szomszéd ablakát, és addig dörömbölt, amíg be nem engedték.

A videó villámgyorsan elterjedt a kínai közösségi médiában, ahol sokan arról írtak: a pár most „társadalmi halott”, akkora szégyent hozott magára. Mások figyelmeztettek, hogy a magas házak külső falán való mászás életveszélyes, és kis híján tragédia történt.

Favágó tragédiája

Los Angelesben életét vesztette egy 48 éves favágó, miután munka közben 35 méter magasról egy 3 méteres vasrácsos kerítésre zuhant.

Kétéves kisfiú zuhant ki egy emeletes házból

Newmarkban egy kétéves kisfiú zuhant ki a 20. emeletről. 

 

