A legkínosabb lebukás: videóra vették az erkélyen csüngő szeretőt

A szerető állítása szerint a férfi pánikba esett, amikor felesége váratlanul hazaért, és kituszkolta őt az erkélyre, hogy ne derüljön ki a viszonyuk. A nő ezután a telefonját szorongatva, az életét kockáztatva próbált meg leereszkedni – számolt be a The Sun.
A szomszédnál dörömbölt a szerető
A drámai perceknek szerencsére nem lett tragikus vége: a nő végül elérte az egyik szomszéd ablakát, és addig dörömbölt, amíg be nem engedték.
A videó villámgyorsan elterjedt a kínai közösségi médiában, ahol sokan arról írtak: a pár most „társadalmi halott”, akkora szégyent hozott magára. Mások figyelmeztettek, hogy a magas házak külső falán való mászás életveszélyes, és kis híján tragédia történt.
Favágó tragédiája
Los Angelesben életét vesztette egy 48 éves favágó, miután munka közben 35 méter magasról egy 3 méteres vasrácsos kerítésre zuhant.
Kétéves kisfiú zuhant ki egy emeletes házból
Newmarkban egy kétéves kisfiú zuhant ki a 20. emeletről.