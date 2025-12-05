A legkínosabb lebukás: videóra vették az erkélyen csüngő szeretőt

A szerető állítása szerint a férfi pánikba esett, amikor felesége váratlanul hazaért, és kituszkolta őt az erkélyre, hogy ne derüljön ki a viszonyuk. A nő ezután a telefonját szorongatva, az életét kockáztatva próbált meg leereszkedni – számolt be a The Sun.

Ijesztő, ahogy a szerető az ablakban állt

Fotó: X

A szomszédnál dörömbölt a szerető

A drámai perceknek szerencsére nem lett tragikus vége: a nő végül elérte az egyik szomszéd ablakát, és addig dörömbölt, amíg be nem engedték.

This clip is ABSOLUTE INSANITY

A man’s side chick hears the wife coming home… so she escapes out a 10TH-FLOOR WINDOW and climbs down 6 stories like a real-life pic.twitter.com/Qxs7kNlgjs — Time Waster (@EagleEyeHumor) December 2, 2025

A videó villámgyorsan elterjedt a kínai közösségi médiában, ahol sokan arról írtak: a pár most „társadalmi halott”, akkora szégyent hozott magára. Mások figyelmeztettek, hogy a magas házak külső falán való mászás életveszélyes, és kis híján tragédia történt.

