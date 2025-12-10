Ilyen a Z generáció különleges szexuális élete

A Z generáció radikálisan eltérő viszonyt alakított ki a szexualitással és a párkapcsolatokkal, mint az előző generációk.

A Z generáció radikálisan újradefiniálja a szerelmet és a szexualitást

Egyfelől látható az elmozdulás a hagyományos értékekre épülő viszonyoktól: kevesebb a gyors szex, nő a monogámia, csökken a partnerek száma. Másfelől viszont több szabadság van az identitásban – a negyedük az LGBTQ+ közösséghez tartozik, a nemi önazonosság és szexuális orientáció sokszínűbb, az online technológiák pedig új lehetőségeket teremtenek az érzelmi kapcsolódásra – írja a The Guardian.

Félnek a gyors szexuális kapcsolatoktól

A társadalmi és politikai légkör szintén befolyásolja a szexualitást. Egyes felmérések szerint a fiatal férfiak akár egyharmada még nem élt tartós párkapcsolatban, míg a nők valamivel előrébb járnak. Sok fiatal egyszerűen fél a gyors szexuális kapcsolatoktól, és inkább lassan, biztonságosan ismerkedik.

A Z generáció tagjai közül sokan választják a monogámiát, a mélyebb érzelmi kötődést a felszínes kapcsolatok helyett.

Az online tér és az MI‑társak szerepe is nő: a digitális platformok segítenek érzelmi támogatást nyújtani, sőt, újfajta romantikus kapcsolatokat teremteni.

Ez a generáció - amelyre azt szokták mondani, hogy a szülei nélkül képtelen boldogulni - tehát nem kevesebb szerelmet keres, hanem másként: lassabban, tudatosabban és sokszínűbben, a fizikai közelség helyett gyakran az érzelmi biztonságra, önazonosságra és tiszteletre koncentrálva.