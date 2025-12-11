Hírlevél
Senki sem hinné, hogy 50 fölött jár már a szexi énekesnő – pikáns képek és zebramintás bikini

A sztár zebramintás bikiniben pózolt a tengerparton, és rajongói szerint legalább feleannyinak néz ki, mint amennyi valójában. A posztok percek alatt elárasztották a közösségi médiát dicséretekkel és tűz-emojikkal. Jewel új fotói ismét bizonyítják, hogy egy szexi énekesnő kisugárzása időtlen.
Jewel, az 51 éves sztár, Barbuda napsütötte partjairól osztott meg néhány forró, bikinis fotót, amelyek láttán senki sem gondolná, hogy szexi énekesnő már az ötvenes éveiben jár. A zebramintás bikini és a természetes magabiztosság tökéletesen kiemelték fiatalos megjelenését, amelyet a rajongók szinte egyöntetű lelkesedéssel fogadtak.

jewel a szexi énekesnő
Jewel: A szexi énekesnő friss fotóján is lélegzetelállító Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A szexi vöröshajú énekesnő: Jewel

A sztár nemcsak a tenger partján pózolt, hanem egy hotelszobai tükörszelfit is megosztott, amely ugyanolyan erős reakciókat váltott ki, mint a strandolós képek. A rajongók szerint hihetetlen, mennyire fiatalnak tűnik: sok kommentelő azt írta, hogy Jewel alig néz ki harmincnak.

Érdekesség, hogy Jewel mindössze két hete még vastag Gucci kabátban állt színpadon a Macy’s hálaadásnapi parádén, most viszont a karibi napsütésben mutatta meg bikinis formáját. A kettősség még inkább kiemelte, mennyire természetesen vált a télből nyárba, és hogyan képes azonnal uralni bármilyen helyzetet – legyen szó fellépésről vagy tengerparti pillanatokról – számolt be a megdöbbentő esetről a Pagesix.com.

