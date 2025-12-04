Egy szexuális segédeszközt, ami akár a refluxon és a horkoláson is segíthet

A szexpárna elsősorban a kényelmesebb intim pozíciók miatt vált népszerűvé, de egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy hatalmas előnye van az éjszakai pihenésben is. A döntött testhelyzetet adó forma segíti az éjszakai reflux csökkentése folyamatát, mérsékli a savvisszaáramlás esélyét, és a horkolás elleni megoldások közül az egyik leghatékonyabb – írja a Yahoo.

A szexpárna nemcsak intimebb helyzetekben hasznos, hanem alvás közben is javítja a testtartást és csökkenti a refluxot. Fotó:Amazon.com

A gasztroenterológusok szerint a megemelt alvópóz egyszerűen működik: a gravitáció megakadályozza, hogy a sav visszajusson a nyelőcsőbe. A hát-, váll- és nyakfájással küzdők pedig azért kedvelik, mert a gerincet természetesebb pozícióban tartja.

Orvosok szerint is működik: a szexpárna egészségügyi előnyei

Dr. Kristle Lynch gasztroenterológus kiemeli: a 6–8 centis emelés az ideális, mert így tartja a törzset stabilan, miközben nem csúszol le róla. Ez enyhíti a gyomorégést, csökkenti az éjszakai felébredések számát, és javítja a gerincbarát alvópóz megtartását is.

A Sleep Foundation kutatásai azt mutatják, hogy a döntött alvás:

enyhíti a horkolást,

javítja az orrlégzést,

mérsékli az alvás közbeni légzéskimaradások gyakoriságát,

tehermentesíti a deréktájat.

Ráadásul mindez már néhány éjszaka alatt érzékelhető.

Nem csak intim célokra: így változtatja meg az éjszakát a szexpárna

A szexpárna magasabbra emeli a felsőtestet, így csökkenti az éjszakai köhögést és sokkal könnyebbé teszi a légzést. Emellett oldalt és háton alvóknak is stabil tartást ad, ami hosszú távon javítja a testtartást és tehermentesíti a gerincet. Sokan azért kedvelik, mert olvasáshoz és telefonozáshoz is kényelmesebb pozíciót biztosít, a lábmagasító pedig a vérkeringés javításában is hatékony segítséget nyújthat.

És igen! A szexpárna továbbra is tudja azt is, amire eredetileg készült

A klasszikus Liberator-típusú modellek az intim együttlétekhez lettek megalkotva, stabil tartást és kényelmes dőlésszöget adva. A felhasználók nagy része azonban mára két célra használja: nappal egészségügyi okokra, este pedig a kreatívabb hálószobai percekhez.

