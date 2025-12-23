Kiderült, ezek voltak a legnépszerűbb szexpózok 2025-ben

Egy brit kutatás szerint a megkérdezettek mintegy harminc százaléka nem érzi komfortosnak, hogy szexuális igényeiről nyíltan beszéljen a párjával. A szakértők szerint ez komoly kihívást jelenthet egy kapcsolat számára, hiszen az őszinte párbeszéd és a tudatos kommunikáció a kapcsolatban nemcsak a szexuális elégedettséget, hanem az érzelmek és az intimitás megélését is erősíti. A kutatás azt is vizsgálta, hogy melyek a legnépszerűbb szexpózok 2025-ben a brit társadalomban – írj a HuffPost UK.
A legismertebb és legnépszerűbb szexpózok
A kutatás és a Google keresési adatok alapján kirajzolódott, mely pózok iránt érdeklődnek leginkább a britek.
- A misszionárius póz továbbra is stabil kedvenc. Bár gyakran unalmasnak titulálják, sokak szerint épp az egyszerűsége miatt teremt mély intimitást, és teret ad az érintéseknek, a szemkontaktusnak.
- A lovagló póz 2025-ben kiugró keresési számokat produkált. Ennek oka a dinamika és az irányítás élménye, amely sok pár számára izgalmas és felszabadító.
- A hatvankilences pozíció az orális örömszerzés kölcsönössége miatt maradt a toplistán, míg a lótusz pózt elsősorban azok keresik, akik az érzelmi közelséget és az összebújást helyezik előtérbe.
- A pillangó póz a mélyebb élmény ígérete miatt került be az öt legnépszerűbb közé.
El sem képzelné, melyik az a póz, ami az egyik legélvezetesebbé teheti a szexuális együttlétet. Ez a póz különösen mély behatolást biztosít, ami sokak számára intenzív és felejthetetlen élményt ad.
A szexuális élet egyik legfontosabb eleme a változatosság, hiszen a jól megválasztott póz nemcsak az élvezetet fokozza, hanem az intimitást is elmélyíti. A kutatások szerint a legtöbb párnak van néhány kedvenc helyzete, amelyhez rendszeresen visszatérnek. A szexpóz nemcsak a testhelyzetet jelenti, hanem annak lehetőségét is, hogy a felek megtalálják, mi okoz számukra örömet – legyen az érzelmi közelség vagy intenzív élmény.
A hálószoba örömei gyakran a megszokásról szólnak – de ennek nem kell így maradnia. A szexpózok világában a misszionárius testhelyzet is rengeteg változatot kínál. Ezek a módosítások új élményt adhatnak minden partner számára.