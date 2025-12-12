Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő emberrel ült egy asztalhoz Putyin: sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán

Hűha!

Kiderült, mikor ér a Földhöz a rejtélyes objektum, ami akár idegen technológia is lehet

kerékpár

Egy egyszerű gyakorlat, amitől sokkal jobb lesz a szex

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi mindenre jó a bicikli? Egy új kutatás szerint a rendszeres kerékpározás nemcsak az állóképességre és a szív-érrendszerre hat jótékonyan, hanem a szexuális egészségre is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kerékpáregészségszex

A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kutatói megállapították: minél több kilométert teker valaki élete során, annál jobb szexuális funkciókat mutat a felmérések szerint, vagyis annál jobb lesz a szexuális egészsége – olvasható a Business Insideren

A szexuális egészség javításának egyik módja a biciklizés – Fotó: Unsplash
A szexuális egészség javításának egyik módja a biciklizés
Fotó: Unsplash

A szexuális egészséget is kedvezően befolyásolja 

A biciklizés és a szex közötti összefüggésről Thomas W. Gaither orvostanhallgató beszélt. 

Azt találtuk, hogy az élet során megtett kilométerek pozitív kölcsönös viszonyban vannak a szexuális funkciókkal

 – mondta az orvostanhallgató. Hozzátette: ha sikerülne megelőzni a nyereg okozta sebeket és fertőzéseket, a kerékpározás kifejezetten javíthatná a nők szexuális egészségét is.

A kutatók szerint a kerékpározás számos hormonális és keringési folyamatot kedvezően befolyásol, ám fontos, hogy megfelelő nyerget és üléspozíciót használjanak a bringások, különösen a nők. 

Gaither szerint a jövőben olyan kerékpáros megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre kényelmesek, biztonságosak és hosszú távon is óvják az intim területeket.

A szakértők úgy vélik: ha sikerül kiküszöbölni a kellemetlenségeket, a biciklizés akár a szexuális élet javításának egyik természetes módja is lehet.

Fogyáshoz is jó

A kerékpározás különösen hatékony abban az esetben is, ha fogyni akarunk.

Aktív használatra is alkalmas velocipédek

Egy magyar mester kezéből kerülnek ki azok a kerékpárok, amelyek ma már Amerikában és Európában is hódítanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!