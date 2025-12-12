Egy egyszerű gyakorlat, amitől sokkal jobb lesz a szex

A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kutatói megállapították: minél több kilométert teker valaki élete során, annál jobb szexuális funkciókat mutat a felmérések szerint, vagyis annál jobb lesz a szexuális egészsége – olvasható a Business Insideren.

A szexuális egészség javításának egyik módja a biciklizés

Fotó: Unsplash

A szexuális egészséget is kedvezően befolyásolja

A biciklizés és a szex közötti összefüggésről Thomas W. Gaither orvostanhallgató beszélt.

Azt találtuk, hogy az élet során megtett kilométerek pozitív kölcsönös viszonyban vannak a szexuális funkciókkal

– mondta az orvostanhallgató. Hozzátette: ha sikerülne megelőzni a nyereg okozta sebeket és fertőzéseket, a kerékpározás kifejezetten javíthatná a nők szexuális egészségét is.

A kutatók szerint a kerékpározás számos hormonális és keringési folyamatot kedvezően befolyásol, ám fontos, hogy megfelelő nyerget és üléspozíciót használjanak a bringások, különösen a nők.

Gaither szerint a jövőben olyan kerékpáros megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre kényelmesek, biztonságosak és hosszú távon is óvják az intim területeket.

A szakértők úgy vélik: ha sikerül kiküszöbölni a kellemetlenségeket, a biciklizés akár a szexuális élet javításának egyik természetes módja is lehet.

Fogyáshoz is jó

A kerékpározás különösen hatékony abban az esetben is, ha fogyni akarunk.

Aktív használatra is alkalmas velocipédek

Egy magyar mester kezéből kerülnek ki azok a kerékpárok, amelyek ma már Amerikában és Európában is hódítanak.