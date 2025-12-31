Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része.Itt már túl vannak az emberek szilveszter napján.

Szilveszter - Már 2026 van Aucklandben - Fotó: X

Negyedórával később beköszöntött az új év az Új-Zélandhoz tartozó, 700 lakosú Chatham-szigeteken is, amelyek az anyaországtól mintegy 800 kilométere keletre találhatók.

Közép-európai idő szerint 12 órakor Új-Zélandon, Szamoa és Tonga szigetállamokban lépnek be a 2026-os évbe. Új-Zélandon a legnagyobb városban, Aucklandben tartják a legjelentősebb újévköszöntőt, drága, de látványos tüzijátékkal és fényshow-val a déli félteke legmagasabb tornyával, a 328 méteres Sky Towerral a középpontban.

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2025) December 31, 2025

Az ausztráliai Sydneyben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor üti el az éjfélt az óra. A terrortámadás sújtotta Bondi Beachen idén elmarad az ünneplés.

A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.

Szilveszter Magyarországon

Ezeken a hazai településeken köszönti a legtöbb magyar az új évet. Az év utolsó napja minden esztendőben kiemelt időszak a hatóságok számára a balesetek megelőzése érdekében. A tűzijáték szilveszterkor csak a jogszabályok betartásával és megfelelő elővigyázatossággal használható, miközben egyre többen választják a csendesebb, környezetbarát évbúcsúztatást.