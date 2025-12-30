Elmaradnak a szilveszteri ünnepségek egy népszerű városban

A szilveszter megünneplését több indonéziai régióban visszafogják, illetve teljesen lemondják az országot sújtó áradások és földcsuszamlások miatt. A döntés értelmében számos helyen elmaradnak a hagyományos tűzijátékok és nagyszabású rendezvények - tájékoztat a Daily Mail.

Indonéziában idén visszafogják a szilveszteri ünneplést - Fotó: ADITYA IRAWAN / NurPhoto

Áradások és földcsuszamlások miatt elmaradnak a szilveszteri ünnepségek Indonéziában

Indonéziában az év utolsó napja rendszerint tömegeket vonz az utcákra, különösen a fővárosban, Jakartába, ahol a legnagyobb nyilvános visszaszámlálást tartják. A nemzetközi turisták körében népszerű Bali szigetén ilyenkor tengerparti bulik és látványos tűzijátékok szoktak zajlani, az idei programok azonban jóval visszafogottabbak lesznek.

A hatóságok tájékoztatása szerint a katasztrófák következtében több mint 1100 ember vesztette életét, mintegy 400 ezer lakos pedig kénytelen volt elhagyni otthonát. Számos lakóház, közlekedési infrastruktúra és helyi megélhetést biztosító létesítmény megrongálódott vagy megsemmisült.

A döntéshozók szerint a nagyszabású rendezvények megtartása ebben a helyzetben nem lenne helyénvaló, és a mentési, valamint helyreállítási munkálatok idején további terhet róhatna a helyi szolgálatokra. Ezért több nagyvárosban is korlátozzák vagy teljesen eltörlik a nyilvános ünneplést.

Prasetyo Hadi, Prabowo Subianto elnök hivatalának szóvivője szerint a lépés a nemzeti összetartozást fejezi ki. Mint fogalmazott, Indonéziának együttérzést és szolidaritást kell tanúsítania azokkal szemben, akiket természeti katasztrófa sújtott.

Csaknem ezer halottat követeltek az esőzések Indonéziában

Indonézia több tartományát is súlyosan érintette az elmúlt hetek rendkívüli időjárása, amely hatalmas pusztítást végzett a térségben. A indonéziai esőzések következtében csaknem ezren veszítették életüket, és milliók kényszerültek otthonaik elhagyására a katasztrófavédelem friss jelentése szerint.