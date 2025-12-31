Ezek a legfurcsább szilveszteri hagyományok

A szilveszter nevét Szent Szilveszterről, a 4. századi pápáról kapta. Szent Szilveszter 335. december 31-én hunyt el, ezért a katolikus egyház ezt a napot Szent Szilveszternek áldozta.

Szilveszteri és különleges újévi hagyományok a világ körül

A magyar néphagyományokban fontos szerepe volt az év lezárásának. A szilveszteri szokások célja a szerencse, bőség és védelem biztosítása az új évre. Ilyen hagyomány volt például a lencse fogyasztása, ami a gazdagság jelképe, vagy a zajkeltés — tűzijáték, kolomp vagy edénytörés —, amivel a hagyományok szerint elűzik a gonosz szellemeket. A szilveszter tehát nemcsak egy ünnep, hanem egyfajta rituálé az év lezárására és az új év kívánásaira – írja az Arcanum.

A világ más tájain az újév köszöntésére számos különös, érdekes, sőt olykor furcsa hagyomány alakult ki.

Tizenkét szem szőlő szilveszterkor

Spanyolországban éjfélkor mindenki pontosan tizenkét szemet eszik a szőlőből, egyet minden harangütésre. Az emberek ilyenkor általában a madridi harangszóra figyelnek, így elméletben az egész ország egyszerre ünnepli az új esztendőt. A szőlőfogyasztás célja a szerencse vonzása az év minden hónapjára. Érdekes, hogy sokan megpróbálják az összes szemet egyszerre a szájukba tenni, míg mások gyorsan, egyenként fogyasztják el. A hagyomány eredete a 20. század elejére, 1909-re vezethető vissza: a tengerparti Alicantéban a szőlőtermelők a bőségre építve alakították ki ezt a rituálét, hogy több gyümölcsöt tudjanak eladni – írja a Barcelo.com.

Ólomöntés és édességek

Németországban az újév egyik különös szokása az ólomöntés, ami Finnországban is népszerű. A hagyomány szerint a gyertya fölött megolvasztott ólom- vagy ónrudacskát hideg vízbe öntik. A fém érintkezése a vízzel különböző formákat hoz létre, amelyeket az emberek a következő év eseményeinek előrejelzésére értelmeznek.

A formákból az óvatos megfigyelők próbálnak következtetni az egészségre, a szerencsére vagy akár a pénzügyi helyzetre.

Tányértörés és ugrás Dániában

Dániában éjfélkor a régi hagyomány szerint tányérokat és törhető edényeket dobálnak a barátaik, szomszédaik ajtajára. A hiedelem szerint minél nagyobb a törmelékkupac reggelre, annál több szerencse érkezik az új évben az illetőhöz. Emellett egy másik különleges rituálé is létezik: az emberek felállnak a székről és leugranak, jelezve, hogy az új évbe „ugranak” át, ezzel jelképezve a friss kezdetet és a változásokhoz való bátorságot.