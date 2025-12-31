Szilveszter: így ünnepel a világ, látványos képeken az újév első napja – galéria

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy 7300 lakosú csendes-óceáni atollon magyar idő szerint 11 órakor átléptek a 2026-os évbe. Azóta már több nagyvárosban is szilveszterből átléptek az újévbe.
Közép-európai idő szerint 12 órakor Új-Zélandon, Szamoa és Tonga szigetállamokban léptek be a 2026-os évbe.
Az ausztráliai Sydney-ben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor ütötte el az éjfélt az óra.
A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.
Szilveszter Magyarországon
Ezeken a hazai településeken köszönti a legtöbb magyar az új évet. Az év utolsó napja minden esztendőben kiemelt időszak a hatóságok számára a balesetek megelőzése érdekében. A tűzijáték szilveszterkor csak a jogszabályok betartásával és megfelelő elővigyázatossággal használható, miközben egyre többen választják a csendesebb, környezetbarát évbúcsúztatást.