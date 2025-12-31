Szilveszter: így ünnepel a világ, látványos képeken az újév első napja – galéria

Hírlevél
Dél óta egyre több országban köszönt be az újév, és ünneplik óriási partikkal 2026-ot. A szilveszteri rendezvények több nagyvárosban is látványosak. Folyamatosan bővülő galériánk segítségével láthatja, hogy ünnepeltek a világ különböző pontjain.
szilveszter újév 2026 ünnep

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy 7300 lakosú csendes-óceáni atollon magyar idő szerint 11 órakor átléptek a 2026-os évbe. Azóta már több nagyvárosban is szilveszterből átléptek az újévbe.

szilveszter - Fireworks light up the midnight sky over Sydney Harbour Bridge and Sydney Opera House during New Years Day celebrations in Sydney on January 1, 2026. (Photo by Saeed KHAN / AFP)
Sydney - Szilveszteri ünnepség - Fotó: SAEED KHAN / AFP

Közép-európai idő szerint 12 órakor Új-Zélandon, Szamoa és Tonga szigetállamokban léptek be a 2026-os évbe.

Az ausztráliai Sydney-ben, amelynek ugyancsak világhírű a kikötőben és az operaház körül tartott szilveszteri mulatsága, magyar idő szerint 14 órakor ütötte el az éjfélt az óra.

A világon utolsóként a Szamoától mindössze 220 kilométerre keletre fekvő Amerikai Szamoán lépnek át az új esztendőbe.

Frissülő galériánkban látványos képekben gyönyörködhet:

Galéria: Képeken az újévi tűzijáték Sydneyben
1/12
Tűzijáték világítja meg az eget a Sydney Harbour Bridge és a Sydney-i Operaház felett az újévi ünnepségek során Sydneyben, 2026. január 1-jén

 

Szilveszter Magyarországon

Ezeken a hazai településeken köszönti a legtöbb magyar az új évet. Az év utolsó napja minden esztendőben kiemelt időszak a hatóságok számára a balesetek megelőzése érdekében. A tűzijáték szilveszterkor csak a jogszabályok betartásával és megfelelő elővigyázatossággal használható, miközben egyre többen választják a csendesebb, környezetbarát évbúcsúztatást.

 

